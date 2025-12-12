停砍公教退休金今表決 藍盼自2024年停砍 綠反對到底

攸關停砍公教退休金的「公務人員退休資遣撫卹法」、「公立學校教職員退休資遣撫卹條例」列入今天(12日)立法院會議程，國民黨團主張回溯自2024年起停止調降公教退休所得替代率，民進黨團則痛批退撫基金將因停砍而提早破產，並表示將反對到底。

公教年金改革自2018年7月上路，所得替代率分10年逐年調降1.5%，但國民黨團和多名立委不滿年改違反政府信賴保護原則，紛紛提案要求停砍公教退休金。相關修法歷經立法院委員會審議及朝野協商，考試院與銓敘部基於財政永續，都建議不採行，由於朝野意見分歧，相關條文全數送立法院會處理。

立法院會12日開會前，立法院長韓國瑜召集朝野黨鞭協商，討論院會議程後決議把攸關停砍公教退休金的「公務人員退休資遣撫卹法」、「公立學校教職員退休資遣撫卹條例」列入院會議程。

國民黨團書記長羅智強在黨團大會後受訪表示，基於捍衛公教尊嚴與退休保障，以及防止文官崩壞、人才崩解等危機，停砍年金才是真改革，希望能順利通過。羅智強：『(原音)國民黨版本是從113年(2024年)開始停砍，回溯到113年，另外我們也會針對物價指數的調整相對的來進行相關的一些調整，那這是目前我們的修法的兩大重點。』

民進黨團幹事長鍾佳濱則指出，藍、白黨團挾國會多數持續推動反年改法案，停砍公教退休金後，退撫基金將提早破產，現職公務員首當其衝，凸顯世代不公，且對社會其他職業也不公平，對於在野黨這項修法，民進黨團反對到底。鍾佳濱：『(原音)國、眾兩黨汲汲營營要討好他們自己退休的公教族群，這種鞏固自己支持者來反對現在政府推動或過去以來持續推動的年金改革，無疑是一大倒退，也是對台灣的民主法制形成的一大諷刺。我想民進黨在這裡，我們堅持，在對於反年改今天的二、三讀的表決，我們絕對是反對到底。』

有關公教退休所得替代率，國民黨主張回溯自2024年1月1日起不再逐年下降所得替代率，民眾黨則認為自2025年以後不再逐年降低。停砍公教退休金修法將於12日下午展開表決大戰。