停砍公教退休金協商 翁曉玲：最快這時三讀

▲國民黨立委翁曉玲說，最快在12月12日之後，就可在立法院院會表決，以完成三讀程序。（圖／記者葉政勳攝）

[NOWnews今日新聞] 立法院司法委員會今（4）日將針對攸關停砍公教退休金的「公務人員退休資遣撫卹法修正草案」進行協商。對此，國民黨立委翁曉玲表示，啟動協商程序後，不論協商是否有結論，在超過一個月協商冷凍期，也就是最快在12月12日之後，就可在立法院院會表決，以完成三讀程序。

「停砍公教退休金法案繼續推進」，翁曉玲今天在臉書發文表示，今天上午她將主持「停砍公教退休金」相關修法草案的朝野黨團協商，修法進度，繼續向前邁進一大步。停砍公教退休金法案是國民黨本會期的第一優先法案，攸關廣大現職和退職公教人員的權益和生計問題，她擔任本會期司委會召委，更是絲毫不敢有任何懈怠 ，絕對全力以赴，與本黨團力拼修法三讀通過，捍衛軍公教尊嚴與權益，KMT說到做到。



翁曉玲直指，此次停砍公教退休金的修法重點在於，1、退休金所得替代率自113年或114年停止逐年遞減；2、退休金按消費者物價指數CPI累計成長率調整。



翁曉玲指出，上會期「公務人員退休撫卹法」的修法程序先起跑，本會期她接手召委後，加速教師退休金停砍修法程序。首先在10月23日召開「公立學校教職員退休資遣撫卹條例」修法公聽會，邀請各界專家學者表達正反不同的意見，焦點包括所得替代率、退休金調整與教育現場教師年齡老化等議題，提供修法的參考。接著，11月5日與6日，她在司委會排案審查相關修法草案的版本，將停砍公教年金相關修法草案送出委員會，並於11月11日交付協商。



翁曉玲指出，啟動協商程序後，不論協商是否有結論，在超過一個月協商冷凍期，也就是最快在12月12日之後，就可在立法院院會表決，以完成三讀程序。



翁曉玲強調，基層退休公教生活不易，政府身為雇主應善待公教員工2018年民進黨政府推動「軍公教退休金改革」，公教人員的退休金所得替代率將「連續10年、每年遞減1.5%」，總共調降15％，從原本最高75%、最低45%，調降到最高60%、最低30%為止，而且也將退休金計算的基礎，從退職前本俸平均5年 ，降到平均15年作為記算標準， 大幅拉低退休金。



翁曉玲認為，7年前的蔡英文政府強行實施霸凌剝削軍公教退休法案，是對軍公教不仁不義，尤其近幾年物價飛漲，讓基層公教退休人員的生活苦不堪言，也讓現職公教人員看到此景感到心寒，失去工作熱誠，對政府這個雇主失去信心，也不知道政府何時要再大砍年金，大家是敢怒不敢言，公教整體士氣低迷。



翁曉玲指出，不當的公教退休金改革的後遺症，就是越來越多優秀人才不願投入公職、教職，公務員和教師報考人數暴跌，政府機關缺額嚴重，學校找不到老師，人力流失的問題更加嚴重，民進黨政府的無良公教退撫改革，把政府人力推向懸崖。民進黨公教退撫制度的改革，是個失敗的改革工程，國民黨無法看著改革失速列車，繼續往錯誤方向奔馳，讓所有公僕跟著陪葬。因此，國民黨團很負責提出「公教退休金逐年扣減」的停扣法案，不讓錯誤持續擴大。



翁曉玲強調，本次修法沒有所謂恢復優惠存款18%問題；也沒有要將退休金所得替代率回復到7年前的水準，只是讓往後的4年，退休金不再遞減縮水。公教不是次等勞工，政府是公教人員的雇主，必須善待公教員工，對他們的退休金制度，承擔最後支付的保證責任。希望所有軍公教朋友們給她們聲援支持，讓在第一線捍衛軍公教權益的藍白立委們有堅強的後盾、 勇往直前，一起加油。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

詐騙犯注意！翁曉玲明安排部會立院專報「打詐鞭刑可行性」

沒解聘！翁曉玲仍是清大通識教師 學生曝上課心得：像在浪費生命

被清大拔科法所教職？翁曉玲親上火線回應了：我只是沒開課