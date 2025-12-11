停砍公教退休金朝野無共識 韓國瑜裁示送院會處理

立法院長韓國瑜今天(11日)召集朝野協商，討論停砍公教退休金修法。考試院與銓敘部重申，由於退撫基金採「不足額提撥」，導致出現潛藏債務，若停止調降公教退休所得替代率，退撫基金將提前3到4年破產，因此無法接受修法方向。由於朝野意見分歧，韓國瑜裁示全案送院會處理。預料停砍公教退休金修法最快將於12日立法院會上演表決大戰。

公教年金改革自2018年7月上路，所得替代率分10年逐年調降1.5%，但國民黨黨團及立委均提案修法停砍公教退休金，規範自今年或明年起停止調降公教所得替代率，以及審定退休所得隨在職人員調薪重新計算，或按消費者物價指數(CPI)累計成長率調整。

廣告 廣告

歷經立法院委員會審議，朝野意見分歧，立法院長韓國瑜11日召集朝野協商，討論停砍公教退休金修法草案。

國民黨團書記長羅智強表示，此次修法不是恢復到2018年以前的水準，而是當初修法「砍過頭」，造成文官崩壞、教師人才崩解。民眾黨團副總召張啓楷也說，目前退休公教人員所領取的退休金約減少三分之一，此次修法不是改回來，而是「停砍」。民進黨團總召柯建銘則指出，若把當初年金改革再改回來，將造成年金提早破產，也有公平性問題，希望國民黨不要因討好特定族群而破壞國家制度。

列席的考試院秘書長劉建忻及銓敘部長施能傑均強調，若此次修法通過，退撫基金將提早3到4年破產。施能傑：『(原音)整個退撫基金立場，現在的問題在於不足額提撥，即使沒有此次提早停止調降，基金也可能在(民國)138年(2049年)破產；若再往前停止調降，估算過，大概提早3到4年破產，後面的錢就不夠，錢如何處理是很嚴肅的課題。』

施能傑也不贊成退休所得隨在職人員調薪重新計算及按消費者物價指數(CPI)累計成長率調整規定並存，他表示，這可能造成已退休調薪幅度比現職人員調薪幅度還高。

由於朝野協商無法達成共識，韓國瑜裁示全部送院會處理。預料停砍公教年金修法最快將於12日立法院會上演表決大戰。