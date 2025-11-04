停砍公教退休金 朝野今攻防

退休公教所得替代率已被砍超過3成，全教產昨天呼籲政府停砍，並比照勞保編列預算撥補退撫基金缺口。（林縉明攝）

針對立法院司法及法制委員會將排審國民黨立委所提停砍年金法案，民進黨立委鍾佳濱（中）等人4日舉行記者會，呼籲在野陣營踩煞車，年改不走回頭路。（姚志平攝）

國民黨立院司委會召委翁曉玲5日將排審攸關停砍公教人員退休金的法案，民眾黨對停砍年金和國民黨方面有高度共識，但他們將再提修正動議，主張消費物價指數（CPI）累計成長達5％時，應檢討並調整。民進黨立院黨團則反對年改走回頭路，並指修法將造成三大不公平。據掌握，藍營力拚全案保留送出委員會，綠營則祭甲動備戰，料將上演一波攻防。

翁曉玲今天排審多個版本的《公務人員退休資遣撫卹法》修正草案，停砍公教人員退休金。藍委吳宗憲指出，政府每年超收上千億元，並無缺錢問題，依照信賴保護原則，政府應該給予當初承諾給公務員的退休金；這些錢都是當初政府與公務員訂定的約定，怎麼可以單方面改變作法。現在通膨率相當驚人，此次修法還有一個目的是要求金額跟隨CPI同步調整。

民眾黨團表示，停砍年金和國民黨方面有高度共識，黨團總召黃國昌認為公教年金制度歷經7年，必須停下腳步適時檢討。黨團也公布年改方案，除明定自民國114年度後停砍所得替代率。公務人員退休或撫恤金、遺屬年金給付金額，在消費物價指數累計成長達5％時也應檢討、調整，預計在委員會審查時提出再修正動議。

民進黨政策會執行長吳思瑤則表示，現在公教退撫基金的負債來到2.96兆，因民進黨政府啟動了年改，把原本可能破產的年限由民國120年推遲到138年，但如果周三、周四強行通過藍白反年改的法案，停降所得替代率之後，公務員破產年限會提前到131年、教育人員更會提早至128年破產。

她批評國民黨常常說退休公務同仁因物價攀升，已經入不敷出，沒辦法維持基本生活了，但根據主計總處的數字，平均家庭支出每人大概是2萬5千元至3萬7千元，領5萬多以上月退俸的公教人員，基本生活怎麼能說難以維繫呢？

不過針對退休公教人員的所得替代率已被砍超過3成，全國教育產業總工會4日召開記者會呼籲政府停砍，且應比照勞保，由政府逐年編列經費撥補退撫基金缺口，並依消費者指數累計成長率核實調整退休金。