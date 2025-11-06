停砍公立教職員年金修法逐條保留初審通過 送朝野協商

崔慈悌攝

軍公教年改上路超過7年，所得替代率將逐年減少1.5％，立法院司法及法制委員會今天初審通過「停砍年金」案中的《公立學校教職員退撫條例》修正草案，將議程討論事項逐條保留後，全案審竣，送交朝野協商，攸關公立教職員的停砍年金案也順利通過第一關。

軍公教年改上路後，所得替代率將逐年減少1.5％，至今已是第7年，引發退休軍公教團體不滿，國民黨將「停砍年金案」列為本會期優先法案，繼昨天朝野激烈交鋒後，今天繼續進行《公立學校教職員退撫條例》修正草案逐條討論。

廣告 廣告

國民黨立委羅智強痛批民進黨拿人民的錢貼補台電虧損，拿國營事業養「綠友友」都沒在手軟，但碰到公教就覺得撥補不值得；今天公教人員不是沒有為財政負擔付出，所得替代率已砍到7成以下，「已經夠了吧！」

國民黨立委王鴻薇也強調，政府一再提出財政問題，但卻在國營事業浪費錢，大搞一些莫明其妙的支出，民進黨昨天還想拍影片帶風向，這是討論問題的方法嗎？該適可而止了。

國民黨立委徐欣瑩也指出，軍公教退休金是政府的承諾而非施捨，當年台灣經濟起飛時，這些公教人員選擇小康的生活，為國家做事、培養下一代年輕人，也相信政府未來會提供他們退休保障，才選擇這條路，這是政府本來就該負的責任。

由於多位國民黨立委都以政府撥補勞保基金為例，認為軍公教退撫基金也應比照撥補，對此，民進黨立委吳思瑤要在野黨不要「竹竿湊菜刀」，將保險與退休金「傻傻分不清」。

她說，事實上，公教退休保障有兩層，第一層在公保部分從88年至今已撥補5800億元，平均每位公教人員撥補了100萬元，遠遠高於對勞保年金的撥補；今天討論的是第二層的退休金，年改不要因為走回頭路，讓未來的教師領不到退休金，不要預支未來、透支下一代，債留子孫。立委若透過修法增加預算，這是違反憲法，凌駕行政權。

民進黨立委張雅琳和郭昱晴也強調，「停砍年金」會讓基金提前破產，讓財務風險轉嫁給下一代，政府把納稅人的錢拿去撥補，變成所有人要幫忙承擔，換算全台每位納稅人要多繳6.3萬元，「你繳的稅願意拿來撥給公教人員？」，

民眾黨立委張啟楷則痛批吳思瑤「造謠」，吳所說的撥補公保是國民黨執政時期撥補的，而大家現在說的勞保是民進黨執政後短時間撥補，根據政府提供資料，公教服務滿35年已砍了三分之一，既然財政變好了就不要犧牲霸凌公教人員，讓他們有尊嚴過晚年生活。

委員會最後表決，將議程討論事項逐條保留，全案審竣需交朝野協商送院會，表決結果，贊成12位，反對6位，全案確定完成初審送出委員會。

【看原文連結】