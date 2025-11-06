停砍公立教職員年金修法逐條保留初審通過 送朝野協商
軍公教年改上路超過7年，所得替代率將逐年減少1.5％，立法院司法及法制委員會今天初審通過「停砍年金」案中的《公立學校教職員退撫條例》修正草案，將議程討論事項逐條保留後，全案審竣，送交朝野協商，攸關公立教職員的停砍年金案也順利通過第一關。
軍公教年改上路後，所得替代率將逐年減少1.5％，至今已是第7年，引發退休軍公教團體不滿，國民黨將「停砍年金案」列為本會期優先法案，繼昨天朝野激烈交鋒後，今天繼續進行《公立學校教職員退撫條例》修正草案逐條討論。
國民黨立委羅智強痛批民進黨拿人民的錢貼補台電虧損，拿國營事業養「綠友友」都沒在手軟，但碰到公教就覺得撥補不值得；今天公教人員不是沒有為財政負擔付出，所得替代率已砍到7成以下，「已經夠了吧！」
國民黨立委王鴻薇也強調，政府一再提出財政問題，但卻在國營事業浪費錢，大搞一些莫明其妙的支出，民進黨昨天還想拍影片帶風向，這是討論問題的方法嗎？該適可而止了。
國民黨立委徐欣瑩也指出，軍公教退休金是政府的承諾而非施捨，當年台灣經濟起飛時，這些公教人員選擇小康的生活，為國家做事、培養下一代年輕人，也相信政府未來會提供他們退休保障，才選擇這條路，這是政府本來就該負的責任。
由於多位國民黨立委都以政府撥補勞保基金為例，認為軍公教退撫基金也應比照撥補，對此，民進黨立委吳思瑤要在野黨不要「竹竿湊菜刀」，將保險與退休金「傻傻分不清」。
她說，事實上，公教退休保障有兩層，第一層在公保部分從88年至今已撥補5800億元，平均每位公教人員撥補了100萬元，遠遠高於對勞保年金的撥補；今天討論的是第二層的退休金，年改不要因為走回頭路，讓未來的教師領不到退休金，不要預支未來、透支下一代，債留子孫。立委若透過修法增加預算，這是違反憲法，凌駕行政權。
民進黨立委張雅琳和郭昱晴也強調，「停砍年金」會讓基金提前破產，讓財務風險轉嫁給下一代，政府把納稅人的錢拿去撥補，變成所有人要幫忙承擔，換算全台每位納稅人要多繳6.3萬元，「你繳的稅願意拿來撥給公教人員？」，
民眾黨立委張啟楷則痛批吳思瑤「造謠」，吳所說的撥補公保是國民黨執政時期撥補的，而大家現在說的勞保是民進黨執政後短時間撥補，根據政府提供資料，公教服務滿35年已砍了三分之一，既然財政變好了就不要犧牲霸凌公教人員，讓他們有尊嚴過晚年生活。
委員會最後表決，將議程討論事項逐條保留，全案審竣需交朝野協商送院會，表決結果，贊成12位，反對6位，全案確定完成初審送出委員會。
其他人也在看
鄭麗文新人事！國民黨AI女神接國際部主任、饒舌歌手掌新媒體部
國民黨主席鄭麗文當選至今，積極徵詢黨務人事。今再公布新一波黨務主管人事，國際部主任將由主席選舉期間挺鄭對手郝龍斌的「國民黨AI女神」董佳瑜接任，新媒體部主任則由Rapper跨界從政的音樂製作人王安國主掌。太報 ・ 3 小時前
賴瑞隆、許智傑、邱議瑩全落馬？謝寒冰曝高雄變數 預言賴清德恐改派他出戰
民進黨立委林岱樺身陷涉貪爭議，仍在高喊冤屈的同時、拋出有意參選高雄市長的規劃，事後林岱樺也表示，若能經過黨內初選的公平競爭，就算民調不如對手也會願賭服輸；媒體人謝寒冰指出，這就是民進黨要小心的一點，畢竟就算林岱樺願賭服輸、她的支持者會怎麼想仍是未知數。另外謝寒冰也分析，總統賴清德仍屬意立委賴瑞隆出線，若後者聲勢拉不起來，可能會直接派總統府秘書長潘孟安出馬。......風傳媒 ・ 1 天前
黃明志涉謀殺謝侑芯 大馬律師逆風籲1事！
娛樂中心／江姿儀報導網紅「護理女神」謝侑芯日前赴馬來西亞進行拍攝工作，傳出猝逝消息，震驚台灣粉絲。大馬警方後續發現黃明志當時也在命案現場，不僅持有毒品，還驗出陽性反應。警方為釐清案情，已向法院申請延押6天，台、馬社會大眾與媒體高度關注，對此大馬律師陳博雄發文，逆風喊「看不到任何謀殺或誤殺證據」，認為媒體報導過度渲染而「不公平」。民視 ・ 3 小時前
中共恐通報國際刑警組織引渡沈伯洋？ 國台辦用8個字回應
中國重慶公安局上週宣布對立委沈伯洋立案調查後，未來中共是否會進一步將「懲獨」名單通報國際刑警組織引發關注。國台辦今日（11/5）表示，「法網恢恢，疏而不漏」，無論「台獨頑固分子」身在何處，大陸都將對其採取一切必要的懲治措施，終身追責。太報 ・ 1 天前
太子女特助燦笑交保！ 律師點關鍵：難怪她開心
涉嫌跨國詐欺與洗錢的柬埔寨「太子集團控股」，4日台北地方檢察署查扣該集團在台資產逾45億元，並拘提主要嫌犯王昱棠及其他25名被告到案。天旭國際科技涉案多名高層遭約談，其中總經理特助劉純妤以15萬元交保。她步出偵訊室時面露笑容，神情輕鬆，引發熱議。律師林智群4日在粉專上表示，劉純妤應屬案中邊緣人物，其他4人皆遭聲押，難怪她顯得開心。EBC東森財經新聞 ・ 4 小時前
警方認「黃明志已潛逃」！網爆「落跑來台無敵抓不了」律師揭真相
娛樂中心／巫旻璇報導31歲台灣網紅謝侑芯上月在馬來西亞身亡，隨著調查展開，創作歌手黃明志被指與案件密切相關，且在現場驗出多種毒品反應，引發外界高度關注。馬來西亞警方今（4日）證實，案情有重大進展，原先的猝死案已正式轉列「謀殺」偵辦。不過黃明志至今行蹤成謎，警方晚間宣布對其發布通緝令，並認「相信他已經潛逃」。對此，有網友就在PTT發問「黃明志最佳解是不是逃來台灣？」，引發鄉民熱議。民視 ・ 1 天前
柯文哲好慘？太子集團詐45億「特助15萬交保」 醫對比嘆：在台灣好好讀書有什麼用
檢調偵辦太子集團跨國詐騙洗錢案，查扣不法所得超過45億元，昨（4）日拘提主嫌王昱棠等25名被告到案，其中一名外貌姣好的「爆乳特助」劉純妤15萬元交保後笑著離開，引發網友熱議。對此，胸腔科醫師蘇一峰在臉書發文嘲諷，對比前台北市長柯文哲找無金流，羈押了1年、7000萬交保，這群人詐騙45億最後15萬交保，在台灣好好的讀書有什麼用。由柬埔寨華人陳志主導的「太子......風傳媒 ・ 1 小時前
普發一萬新竹市加碼5000元！全台地方政府加碼進度一次看【不斷更新】
普發1萬元最快11月11日晚上6點入帳！普發一萬共有5類：登記入帳、ATM領現、郵局領現、造冊發放、特定對象直接入帳。地方縣市也傳出呼籲普發現金的聲浪，新竹市代理市長邱臣遠率先表示，向新竹市民發放5000元消費金。台北市議會民進黨團也提案向台北市民普發2.1萬元，引發討論。究竟各地方政府會不會跟進普發現金？Yahoo新聞編輯室整理全台22縣市普發進度，帶你一次了解！Yahoo奇摩新聞編輯室 ・ 1 個月前
我的外送呢？男取餐竟看到「餐點被吃了」 他不承認回：我剛買
桃園一名陳先生日前透過外送平台訂餐，卻發現早餐被社區內一名經濟困難的住戶吃掉！當陳先生前往警衛室取餐時，看到該名男子正在享用疑似自己點的餐點，經過對話及警衛確認後，證實早餐確實被對方吃掉。原來，這名男子經濟狀況不佳，平時靠著領取愛心餐維生。雖然陳先生最終選擇不追究這筆300多元的損失，但這起事件也讓他決定改變外送付款方式，未來會選擇貨到付現，以增加交易安全性。TVBS新聞網 ・ 20 小時前
黃明志捲護理系女神命案…「15年正牌女友」不離不棄陪投案
馬來西亞創作歌手黃明志捲入（42歲）網紅「護理系女神」謝侑芯（31歲）身亡案，於昨（5）日凌晨赴警局投案。據了解，當時有3男2女陪他前往，而其中一名女子就是黃明志交往15年的正牌女友Sarah。三立新聞網 setn.com ・ 8 小時前
太子集團詐騙帝國！建立全球「殺豬盤」犯罪網 創辦人陳志神秘背景起底
柬埔寨「太子集團」涉跨國洗錢，更透過加密貨幣詐騙、線上博奕，近日，台灣司法檢調大規模搜索，查扣豪宅、豪車總價約45億元，其中，包括高達2億多元的超跑之王Bugatti Chiron、11戶豪宅和平大苑，與天王周杰倫還是鄰居，甚至在台北101設置私人招待所，據悉內部裝潢豪奢，讓人非常傻眼。而「太子集團」主嫌陳治目前仍在逃，他究竟是何背景？為何能建立起龐大的詐騙帝國？三立新聞網 setn.com ・ 18 小時前
爸爸你在哪！逾5萬韓菲混血兒被棄養 公益組織揭棄子亂象「她們尋找韓國父親只為生存權」
根據《韓國經濟日報》報導，由前「壞爸爸」團體（現稱「處理扶養費的人們」）活動人士具本昌（구본창）表示，從今年10月下旬起，隨著媒體報導曝光多起「尋父行動」，他在社群平台陸續張貼Kopino孩童與其韓籍父親的合照與個人影像資訊，以此希望能迫使這些逃避扶養責任的父親...CTWANT ・ 1 天前
停砍軍公教年金首戰結果出爐！翁曉玲喊年改必踩煞車 李來希曝院會決戰時程
民進黨政府推動軍公教年金改革（年改）政策至今上路超過7年，所得替代率將逐年減少1.5%，引發退休軍公教團體不滿。在國民黨將「停砍年金案」列為本會期優先法案後，立法院司法及法制委員會（司委會）今（5）日審查國民黨團共計26個版本的「停砍年金」提案，會中朝野立委激烈交鋒，民進黨團指控司委會召委、國民黨立委翁曉玲「沒收討論」；翁曉玲則強調錯誤的年改政策必須踩煞車。......風傳媒 ・ 16 小時前
黃明志半夜IG發限動！臉頰消瘦吐92字聲明 捲謝侑芯命案遭警方全面通緝
歌手黃明志近日捲入台灣網紅「護理系女神」謝侑芯猝逝案，消息震驚台馬兩地。由於他被傳遭大馬警方通緝、經紀人也一度表示「聯絡不上」，引發外界揣測。不過，消失近一天的黃明志，終於在今（5日）深夜現身發聲，強調自己「不會逃」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
停砍軍公教年金三讀在即？她揭各職業月領落差破4萬：240萬老人低於貧窮線
軍公教年金改革（年改）議題成為立法院本會期朝野攻防焦點，立法院司法及法制委員會今（5）日審查國民黨團共計26個版本的「停砍年金」提案，主張逐年降低停止所得替代率，會中朝野立委數度言詞交鋒；由於民眾黨團亦支持停砍年金，並同時也要求政府撥補，雖民進黨團極力反對，但藍白在有共識的情況下，要力拚下（12）月完成三讀。對此，時代力量黨主席王婉諭今在臉書質疑，此刻全台......風傳媒 ・ 18 小時前
非主動提吳音寧？謝龍介揭背後恐有報恩內幕
[NOWnews今日新聞]台灣肥料公司近日原傳出由吳音寧出任董事長，引輿論炸鍋，台肥董事會後續於4日決議由張滄郎接任董座。對此，國民黨立委謝龍介昨（5）日直言，吳音寧恐怕不是總統賴清德主動提的，很多事...今日新聞NOWNEWS ・ 4 小時前
他50歲勞保一次領爽花光「還能工作有後路」…被資遣才驚覺4大國家補助全沒了：代價遠超過想像
勞保年金月領的法定請領年齡是65歲，但也有人選擇提早退休一次領，最早可在50歲、年資滿25年時申請，因此退保時仍在壯年階段。有名勞工在同公司投保25年後，符合一次領資格，他認為自己仍處壯年、未來可繼續工作，開心退保把領到的錢花光。沒想到他再度就業時，身體漸漸出現狀況，被診斷為三高高危險群，無法負荷公司高壓的工作模式，最後被公司資遣。當他想申請失業給付時，卻被勞保局拒絕……幸福熟齡 ・ 4 小時前
普發1萬剛登記！他接「1電話」300萬沒了 最新詐騙手法曝光
普發1萬登記正式開跑，但沒想到有民眾還沒領到錢就被詐騙！一名受害者表示，近來接到假郵局人員的電話，聲稱他被盜用身分，1萬元已經被盜領了，他當下非常驚訝，因此照著對方的指示操作，結果最後損失300多萬元，讓他相當崩潰，「那是我省吃儉用的所有積蓄。」三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前
黃明志捲謀殺案！台灣醫揪「這處」恐是馬國強硬關鍵
網紅謝侑芯於馬來西亞猝逝案，馬國警方4日改以謀殺罪方向偵辦，鎖定知名歌手黃明志。對此，台灣醫師蘇一峰表示，如果一個人沒長期使用毒品，第一次就使用綜合的毒品，極高可能引發猝死，「馬國是不是因此起訴黃明志謀殺罪？」三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
停砍軍公教年金審查激戰！綠曝55%國人挺年改 羅智強轟冷血：踐踏退休公務員
軍公教年金改革（年改）議題成為立法院本會期朝野攻防焦點之一，在國民黨立委翁曉玲預告排審《公立學校教職員退休資遣撫卹條例》修正草案後，民進黨隨即批評這是「大開倒車」；而後，針對年改議題，民眾黨團4日在審查前夕表態支持自今年起停砍所得替代率，年金隨著物價修正。今（5）日，在立法院司法及法制委員會國民黨團共計26個版本的「停砍年金」提案，主張停止所得替代率逐年降低......風傳媒 ・ 1 天前