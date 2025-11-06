停砍年改就會破產？醫曝「政府沒錢為何還補助私校」：民進黨認為錢花在公教不值得
停砍公教年金案再度引起朝野攻防，立法院今（6）日審查後全案保留送出委員會，推動年改的前總統蔡英文也發文，強調「年金改革不該半途而廢，只靠政府預算，救不了大家的退休金。」對此，精神科醫師沈政男在臉書發文批評，蔡英文的年改只擔心政府沒錢花，不在乎國民退休生活，「2020如果讓你難以連任，當時就會把錢拿出來了。」
沈政男表示，蔡英文今天在臉書發文與「想想論壇2.0」發文，針對所得替代率停砍，為自己當年的年改政策辯護，前一陣子她則是談了能源議題，「問題是，沒有用的！你的8年任期所做的一切，正在一一被檢討與修正，因為，它們很快就過時，不適合台灣現狀了。非核家園如此，年改亦然，其他還有更多，比如長照，更不用說毫無建樹的教育與基礎建設。」
沈政男說，年改是這樣，要收支平衡、不會破產，是簡單數學問題，問題是要讓各方接受，就是複雜的政治與經濟問題。今天蔡英文還在講「不停砍會破產」，他就問一句，如果政府沒錢，為什麼要補助私立大學學雜費？
沈政男批，「普發一萬」不也說沒錢，然後大罷免輸了後，4000多億就吐出來了；去年一年稅收超徵5000億，停砍年改要花多少錢？20年共4000多億，等於1年200多億，跟補助私立大學學雜費差不了多少。「不是沒錢，而是你認為花在公教身上，不值得！拿去跟美國買一些破銅爛鐵，用來幫自己壯膽，比較值得！」
沈政男表示，他分析年改是這樣，首先各國的公務員所得替代率，有7、80%也有4、50%，台灣停在現在的66%，剛好而已；第二，退休以後所得替代率要多少，才能過一個有品質的退休生活？他認為是7到80%，66%只是勉強而已；第三是對於年輕公務員，這一套退休金制度當然沒問題，但對老公務員來說，當初的制度並不是這樣，「當你沒錢，就反悔了？」
沈政男提到，退休金制度複雜，一般民眾不可能也不想搞清楚，就好像對於年改細節一樣，都只是蔡英文講什麼，就相信或者不相信。民進黨最近做了是否繼續年改的民調，民眾黨也做了，但得到的數據剛好相反，問題表面上出在問法不一樣，實際是，民眾根本搞不清楚年改的細節是什麼。
沈政男怒批，如果說1年超徵5000億稅收，而年改停砍1年只需200多億，大家就不會那麼反對了。「不是整天在吹噓，今年台灣GDP成長是四小龍第一嗎？只是要你多拿一些錢出來，讓退休公教人員過好一點的生活，就在那邊靠北！」
沈政男認為，停砍一事，因為藍白的國會優勢，看起來就是會通過了，問題是如果2028民進黨拿到國會多數，就不一定了。他也嗆，「把債留給子孫？公務員不過60萬人，要怎麼拖累2300萬人？只因你不需要他們的選票！」
