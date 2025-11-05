停砍年改恐週五表決 徐國勇問這個人：你聽到小草的聲音嗎。曾薏蘋截圖

立法院司法及法制委員會今審停砍公教年金修法，民進黨祕書長徐國勇今親上火線，在民進黨直播節目「午青LIVE」公布民進黨內部民調，民眾黨要求繼續年金改革的有50.5％。「黃國昌，那你為什麼要跟國民黨站在一起，要停止改革？你聽得到你的小草的聲音嗎？」並播放2015年黃節目上公開挺年改影片；並痛批，誠實、信用對黃國昌來講，像「放空氣」一樣。

徐說，為什麼年金要改革？勞工朋友的比例是公教人員的20倍，政府在過去20年，挹注公教人員的資金、金錢大概5800多億，對勞工退休的挹注5170億。所以換句話說，人數差異近20倍（公保58萬人、勞保1048萬人），拿到的補助比他們20分之1的人拿到的補助還要少很多。

他說，公務人員對國家有貢獻，應該領退休金，但是如果領太多，領到下一代的人，年輕的公務人員沒得領，「你覺得這樣好嗎？」再來，明明為國家打拚的勞工都沒有貢獻嗎？貢獻也很多啊。但公務人員平均領五萬多塊。

他指出，20歲時和他同學都當小學老師，同學當到50歲就退休，曾當過校長，一個月領七萬多，一年領大概一百萬，50歲退休領到現在已經領18年，共領了1800萬，國小老師還不用繳稅金，後來年金改革，現在領五萬多。

可是勞工呢？他說，後來他辭去教職當律師，他的職員都可以加入勞保，但他是老闆，不能加入勞保，所以沒有勞保，隔了十幾年後，終於資方也可以加入勞保，當律師時繳了很多稅金欸，有人說他當過部長、立委，下來也有18％利息啊。「我跟你講，沒有啦、胡說八道、我聽你在『放空氣』」。

他說，現在年輕人，一個月月四、五萬，但坐公車、捷運、高鐵要全票。退休公教人員不用繳稅金，還有很多優惠，

他說，所以年金改革就是為了下一代，但是國民黨想要把它停止，這個議案恐週五就要表決，相當可惡；他也公布內部民調，民眾黨要求繼續年金改革的有50.5％。所以他要問，「黃國昌，那你為什麼要跟國民黨站在一起，要停止改革？」、「黃國昌，你聽得到你的小草的聲音嗎？」議題後，台灣民眾黨變60.8％。統整後，認為年金要繼續改革的竟然有59.7％，所以換句話講，大部分的民眾是要求繼續改革。「傅崐萁，你聽得到嗎？」

節目中，徐也播放2015年，黃國昌還是時代力主席時在電視節目公開一段談話，黃強調，年金不只是國家沉重的財政負擔，更成為社會不公平、世代不正義的幫兇。不合理的年金制度已經不是下一代的問題，而是這一代就要馬上面對的災難。現在的退休金制度確實存在軍公教偏高而勞工過低的現象，時代力量主張，國家建立年金制度是為了保障每一個人都能享有有尊嚴、有品質的退休生活。

徐說，剛剛黃國昌講的，「這個黃國昌跟現在那個黃國昌是同一個黃國昌喔，不是不同人喔」。為什麼改變成這樣子？很奇怪欸。這個人還有誠信嗎？誠實、信用對黃國昌來講，像「放空氣」一樣。

