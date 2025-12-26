停砍年改政院「副署不執行」！這群人喊告 不排除走上街頭

針對立院三讀通過的停砍公教年今法案，政院決定採「副署不執行」，並提起聲請釋憲，對此全教產前理事長黃耀南呼籲行政院應該要依法行事，否則不排出號召退休公教人員上街頭，或提告政府，將會努力對行政院目前的做法表達不同意見，才有可能爭取到已經三讀通過的法案，依法施行。

針對停砍年改政院態度傾向「副署不執行」， 全教產前理事長黃耀南表示不排除走上街頭抗議（攝自黃耀南臉書）

黃耀南表示，對於公教退撫法案既已經立法院三讀通過，且經一定程序完成法令公告，行政機關實無道理不予施行！包括警察人事條例、公教退撫法案，民進黨這段期間，不斷地透過綠媒及相關側翼團體管道，以錯誤的資訊，企圖再抹黑軍公教警消，對於政院採取「副署不執行」，這樣的作為，明顯違法。要請所有軍公教警消人員（不管是現職或退休），一定要努力對行政院目前的做法表達不同意見，才有可能爭取到已經三讀通過的法案，依法施行。

黃耀南表示，停砍公教退休金並隨物價調整，只是把年金改革做一個停損，這種把公教人員當成犧牲對象，只會抹黑、鬥爭公教人員，是非常惡劣、不道德的行為，無法取信於民，因此退休公教人員將不排除上街頭抗爭或提告政府違法。

