停砍年改案若通過 傳政院傾向不執行？ 李來希放話出大招

藍白提出停砍年改相關法案，立法院院會最快今天（12日）三讀。全國公務人員協會前理事長李來希表示，如果行政院膽敢不執行法律修正案，我們將直接啟動訴求法律規定條件的行政訴訟機制，由不得行政機關胡作非為。

李來希12日在臉書貼文表示，法律通過後，大戰才要開始？根據媒體透露訊息，傳出行政院將傾向不執行公教退撫停止逐年遞減修正案，憑什麼？

李來希接著指出，這個修正案在職與退休者一視同仁，公教警消人員一體適用，同一個制度下，沒有獨厚哪一個個人或群體，不違反憲法平等原則，而且只是停損，沒有增加年度政府預算的問題，與警察人事條例修正案取向與本質完全不同，完全合憲合法，法律一旦通過，法效即已形成，完全沒有模糊唬弄的空間，明年1月如果再被遞減退撫所得，人民自然就取得法律爭訟的空間。

李來希表示，如果行政院膽敢不執行法律修正案，他們將啟動大規模的行政爭訟程序，直接啟動訴求法律規定條件的行政訴訟機制，由不得行政機關胡作非為。再說，本案主管機關是考試院，考試院都沒說話，行政院是在放什麼X話？

網友留言表示，「軍人退休所得替代率90%不違憲照列執行至今。而新修訂警察人員人事條例退休所得替代率80%違憲不執行，標準在哪？有那位大大能告知，謝謝」、「若法律案可以不執行，那麼人民是否可以不守法，不納稅？」、「對啊！五院一樣大，各司其職，根本是考試院的事，容不得旁人說三道四」。

