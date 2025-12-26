「停砍年改案」政院副署不執行！ 擬下週「聲請釋憲」

台北市 / 綜合報導

憲政大戰白熱化，藍白三讀通過的「停砍年改法案」，行政院宣布，將副署使法案生效，但同時聲請釋憲及暫時處分，等於採取「副署但不執行」的策略，試圖在憲法法庭恢復運作後，尋求最終裁判。不過包括反年改三大案，還有財劃法、總預算案，朝野持續交鋒。

行政院長卓榮泰說：「行政院會履行我們的義務跟責任，我們會副署讓它生效，但是我們會即刻送請大法官解釋。」行政院表態會副署但不執行，指的就是藍白聯手，三讀通過的「停砍年金案」，儘管已經到了總統最後公告期限，但府院質疑該案存在多項違憲疑慮，。

因為在野黨版本，提前停止調降月退所得替代率，並回溯到112年標準計算，銓敘部長示警若提早停止調降，退撫基金將提前3到4年破產，綠委計算若法案通過，政府需要撥補6970億補足缺口，等於國人每人負擔3萬元。

立法院長韓國瑜(12.12)說：「條文修正通過。」三讀通過後朝野仍無共識，目前三大案通通陷入僵局，先前財劃法，行政院已表明不副署、不執行，不過停砍年金修法，總統賴清德公布後批示，這項修法將使公教年金制度提早破產，國人額外負擔財務缺口， 允宜 聲請憲法法庭判決及暫時處分，另外總預算案至今仍然卡關，還未交付委員會審查。

立委(國)傅崐萁說：「所以一個違法的預算，要強迫國會一起來當共犯來審查，賴德政府從去年底到現在，有多少的案子完全不依法來執行。」

行政院政務委員林明昕說：「不執行只是一個簡單的講法，聲請釋憲不是兒戲，所以不會說簽完了名，下一秒鐘就送出去，儘快的範圍內，大概在下個禮拜，(提出)釋憲本案的申請以及暫時處分的申請。」政院將尋求憲法救濟，三大案未解朝野持續角力。

