停砍年改法案政院傳「副署不執行」聲請釋憲 傅崐萁：台灣變成人治國家

〔記者林欣漢／台北報導〕停砍年改法案12日在藍白主導下三讀通過，並於18日送抵總統府與行政院，最遲應於28日公布，由於28日適逢週日，府院今(26日)將正式拍板定案。據掌握，行政院將「副署不執行」並聲請釋憲，總統也於今日公告相關法案。

對此，國民黨團總召傅崐萁表示，賴清德政府從去年到現在有多少案子完全不依法來執行，現在台灣已經變成完全人治的國家，就是賴清德想做什麼就做什麼，他不願意聽、不願意看，甚至也不願意思考，以為他現在還是台南市長，把立法院當作台南市在處理。

廣告 廣告

傅崐萁說，賴清德告訴全世界的民主國家，大法官是5大於6，這是滑天下之大稽，連小學生的算數都要重教，這就是賴語錄、賴式憲法的規定，國民黨團非常遺憾。

藍白兩黨持續在立法院阻擋明年度中央政府總預算案與1.25兆元國防特別預算的審查，賴清德總統昨指出，如果立院沒辦法如期審查115年度中央政府總預算，還有什麼資格再談憲政？希望國會能支持、協助國家進步，儘速審議中央政府總預算與國防特別預算。

傅崐萁回應，這次總預算有很多都是違法的，三讀通過的案子都沒有編列，一個違法的預算還要強迫國會一起當共犯，審查違法的預算，一個違法的總統要大家一起來違法，這是「教壞囝仔大小」，我們還是會依法做該做的事情。

【看原文連結】

更多自由時報報導

藍白卡總預算 賴總統：以政治理由阻擋必要預算「有何資格談憲政」

賴清德重話指藍白沒資格談憲政 黨政人士：意在凸顯這3點

賴清德：立院不審總預算 有何資格談憲政

自由說新聞》藍白不審總預算卻又大撒錢！陳揮文嗆爆：黃國昌瞎掰鬼扯

