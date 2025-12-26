停砍年改法案「副署不執行」、在野彈劾總統...周玉蔻分析朝野憲政大戰：彈劾案完敗、賴清德獲「無敵星星」！指2026年台灣政情「謹慎樂觀」

停砍年改法案本月12日在藍白主導下於立院三讀通過，18日送抵總統府與行政院，最遲應於28日公布。由於28日適逢週日，府院今（26日）正式拍板定案，在憲法法庭19日宣布《憲法訴訟法》修正案違憲失效，憲法法庭復，行政院將對停砍年改法案「副署不執行」，並聲請釋憲。對此，資深媒體人周玉蔻分析，朝野開啟憲政大戰，「但總統賴清德在藍白刻意設計的彈劾羞辱戰中，必將突圍得到『無敵星星』，2026大選大勝脱胎換骨！」

周玉蔻今日於臉書以「朝野開啟憲政大戰！賴總統在藍白刻意設計的彈劾羞辱戰中，必將突圍得到『無敵星星』，2026大選大勝脱胎換骨！」為題發文指出，憲法法庭開張恢復運作，行政院今日副署立法院的停止年改案，聲請釋憲暫不執行。此外，立法院國民黨團今日也依規定，排出彈劾總統賴清德的時程表，宣稱安排總統兩度赴立院回應說明，訂明年（2026）5月19日在立院記名投票表決彈劾案。

周玉蔻表示，依據憲法條文，彈劾總統，立院這一關必須3分之2、76席同意才能送大法官審理，「目前立法院藍白合起來62席，完全無法過關」。她指出，換言之，明年5月19日以後，「賴清德在就職2周年前夕，將可獲得在野黨彈劾案完敗加持的『無敵星星』」。

周玉蔻直言，「這場憲政大戰，在野贏的機率為零」。她說明，執政當局的法案「副署、釋憲」、「不副署、不執行」，預料將成為對戰藍白「不適、不宜」執行法案的常態武器，可望消極阻擋在野掏空、弱化中央政府的企圖。

周玉蔻提及，關鍵的《國防特別條例》，8年1.25兆元軍購預算，以及中央政府新年度總預算案，「就要看賴卓當局如何運用論述說明及人事配置重組，向基層人民訴求，以民意屈使藍白妥協了」。

周玉蔻說，「這方面，台灣民意教育基金會游盈隆的中選會主委任命案，是曙光性的指標」。她指出，「步步為營，整頓輿論戰、強化政策擴散系統的全面運作，關關難過關關過，累積能量在2026大量重奪地方政權執政權，就是賴清德脱胎換骨的機會」。最後，周玉蔻表示，「我對2026年的台灣政情，謹慎樂觀」。

（圖片來源：三立新聞、周玉蔻臉書）

