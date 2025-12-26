停砍年改法案 政院定調「副署不執行」將聲請釋憲

立法院三讀通過停砍年改法案，府院拍板「副署後暫不執行」。(資料畫面)

立法院三讀通過停砍年改法案，府院今（26日）將正式拍板定案。據了解，在憲法法庭19日宣布「憲法訴訟法修正案」違憲失效，讓憲法法庭得以重啟後，針對停砍年改法案，行政院將「副署後暫不執行」，並聲請釋憲。

立法院會12日三讀修正「公務人員退休資遣撫卹法」及「公立學校教職員退休資遣撫卹條例」部分條文，退休金所得替代率將全面回溯至2023年標準計算，2024年1月1日起不再逐年下降所得替代率，此修法造成退撫基金提前用罄，且政府撥補高達6,970億元，全部轉由全民稅收負擔。目前咨文已送達總統府與行政院，依程序，行政院最晚應於28日做出覆議、釋憲或是不副署決定。

據了解，行政院原本研議比照日前處理《財劃法》的模式，以「不副署、不執行」方式因應，但憲法法庭19日宣告「憲法訴訟法修正案」違憲失效，讓憲法法庭重啟後，府院高層研商，決定以釋憲解決爭議。

「副署後暫不執行」已有前例，包含提高警消退休金的「警察人員人事條例」與志願役加薪的「軍人待遇條例」，也是副署公布，但並未編列預算，等待釋憲結果，而停砍年改法案是循前例，並無問題。另外，由於行政院過去多次提出覆議，遭到藍白集體抵制，因此行政院也不會提覆議。

憲法法庭重啟後，是否意味著「不副署」未來不再是常態？行政院長卓榮泰日前受訪時指出，未來議案「不副署」的三個標準，就是「摧毀國家憲政體制」、「削弱國家國防安全」、「破壞國家財政紀律」，若涉及這3大原則，行政院就會以「不副署」來反制。





