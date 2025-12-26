政治中心／綜合報導

藍白兩黨日前以人數優勢，三讀通過停砍年改法案，政院原本有意按照財劃法，採"不副署不執行"，但上週五憲法法庭重啟，傳出政院將採"副署不執行"，並聲請釋憲，此外也提出"兩岸人民關係條例"修法草案，要求立委赴中得經過許可。

12月中藍白以人數優勢，三讀通過停砍年改法案，引發朝野對立，原本政院打算比照財劃法，採"不副署不執行"，但因憲法法庭重啟，態度出現轉變。

停砍年改法案！ 政院將採「副署不執行」並聲請釋憲

停砍年改法案，行政院將採副署不執行方式。





憲法法庭19號正式恢復運作，對於停砍年改法案，政院將採"副署不執行"，並聲請釋憲，總統賴清德26號也會依法公告相關法案，由於先前多次提覆議，都被在野黨杯葛，因此政院傾向不提覆議。

國民黨團總召傅崐萁：「賴清德政府從去年520到現在，有多少的案子完全不依法來執行，現在台灣已經變成一個，完全人治的國家。」

立委（民）吳思瑤：「憲法法庭已經恢復運作，我們當然期待憲法法庭，能夠作為人民權益最終的守護者，那將年改案交付釋憲，並且聲請暫時處分，我想這是眼前的當務之急，至於後續是否執行如何執行，都需要讓行政院考試院教育部，乃至於要與各地方政府來商議。」

除了停砍年改法案，對於立委赴中爭議，包括翁曉玲、林思銘等七名國民黨立委，最近到中國廈門，政院拍版"兩岸人民關係條例"修法，修法前政務人員、縣市首長、涉國安機密人員，到中國須經聯審會審查許可，違法可罰200萬到1000萬，修法後立委赴中也要經過許可，對於相關修法，藍營似乎不太認同。





政院提案修兩岸人民關係條例，立委赴中必須經過許可。

政院提案修兩岸人民關係條例，立委赴中必須經過許可。（圖／民視新聞）





立委（國）翁曉玲：「無聊的法案。」

立委（民）沈伯洋：「立委在我之前的研究一直以來，他就是屬於風險最高的一群，他容易接觸到國家的機密，也可以接觸到這個地方，所有的不管是頭人等等人物，然後又可以輕易的到中國去，卻不受任何的審查，不是說不能去，但是去了之後必須要能夠透明，也才能夠對國人交代，所以政院能夠提出來這樣的版本，其實是至關重要。」

政院出手補國安破網，草案送到立院後，勢必再掀起朝野論戰。

