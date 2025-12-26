停砍年改「副署、公告不執行」 傅批總統荒謬

停砍年改法案12號三讀後，今天是最後的公告上班日，行政院和總統府將副署、公告法案，但是不執行，也將申請釋憲，就讓國民黨團痛批，又跟過去的軍人加薪一樣，明明三讀通過卻沒被編入明年總預算，總召傅崐萁批評，總統根本把立法院當當年的台南市議會在處理。

行政院發言人（圖／TVBS資料畫面）

12月18日，停砍年改法案送達總統府與行政院。 12月26日，由於原定的最後公告日12月28日碰上假日，行政院與總統府於26日決定副署該法案，但不執行，並同步申請釋憲。 國民黨團總召傅崐萁批評總統賴清德將立法院視同過去的台南市議會，並指出這種做法是「荒天下之大謬」。 民進黨立委吳思瑤表示，將年改案交由大法官釋憲並申請暫時處分是當務之急。

法案時程（圖／TVBS資料畫面）

國民黨立委賴士葆批評，這種副署不執行的做法與之前未將提高警消退休金的警察人事條例，和志願役加薪的軍人待遇條例編入總預算的情況一樣，並認為大法官已成為執政黨的工具。 民進黨立委賴瑞隆指出，行政權和預算權在行政院手上，必須尊重行政院的決定。

