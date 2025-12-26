「停砍年改」賴清德今公告！政院擬「副署不執行」聲請釋憲

立法院12日三讀通過停砍年改法案，行政院是否「副署」引發關注。而在憲法法庭宣布「憲法訴訟法修正案」違憲失效，憲法法庭復活後，據了解政院最新態度，傾向對停砍年改法案，採取「副署不執行」方式處理，並聲請釋憲，總統也於今（26日）公告相關法案。

針對立院三讀通過「停砍公教年金」，政院態度傾向副署但不執行，申請釋憲（攝自中天新聞）

藍白聯手在人數優勢下，三讀通過停砍公教年金的「公務人員退休資遣撫卹法」、「公立學校教職員退撫條例」，退休金所得替代率全面回溯至2023年標準計算，2024年1月1日起不再逐年下降所得替代率。行政院回應將使過去7年的年改成果功虧一簣，而且此修法將造成退撫基金提前用罄，政府撥補將高達6970億元，全部轉嫁由全國納稅人填補財政缺口。

廣告 廣告

據多個媒體報導指出，在憲訴法違憲宣判前，行政院原擬比照「財劃法」，對停砍年改相關法案採「不副署不執行」方式處理。不過，在憲法法庭重啟後，府院高層研商，決定以釋憲解決爭議。相關人士解釋，「副署不執行」已有前例，包括提高警消退休金的「警察人員人事條例」與志願役加薪的「軍人待遇條例」，也是副署公布，但並未編列預算，等待釋憲結果，而停砍年改法案其實是循前例，並沒有問題。

針對立院三讀通過「停砍公教年金」，政院態度傾向副署但不執行，申請釋憲（報系資料照）

由於行政院過去多次提出覆議，遭藍白杯葛，不讓行政院長卓榮泰到立法院報告，因此政院也不會對此案提出覆議。對於今年11月修正的「財劃法」，由於已過法律公告時限，因此不會因憲法法庭恢復運作而有所改變，仍將「不副署、不公布、不執行」；而去年底修正的「財劃法」，行政院對於立法院違反憲法權力分立原則，實質侵害行政權的部分也已提出釋憲。

關於「不副署」是否完成階段性任務，據指出，還是要看藍白通過的爭議法案而定。卓榮泰日前受訪時表示，未來議案「不副署」的三個標準，就是「摧毀國家憲政體制、削弱國家國防安全、破壞國家財政紀律」。行政院於15日針對財劃法宣布「不副署」以捍衛憲政秩序，總統賴清德也表態支持，財劃法成為閣揆不副署法案的憲政首例。

延伸閱讀

剩不到5天！卓榮泰桃園急喊話：拜託讓預算過關

覺醒青鳥？藍白彈劾賴清德 最新民調！竟有13%綠粉也認同

卓榮泰放話要在野提不信任案 最新民調41%受訪者支持倒閣