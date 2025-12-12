停砍年金三讀也難上路？ 李來希撂話：不執行就發起大規模行動

全國公務人員協會前理事長李來希向行政院放話。（翻攝自李來希臉書）

國民黨團推動反年改修法，立法院院會最快於今（12日）三讀，不過也傳出停砍年金可能於三讀通過後「不執行」。對此，全國公務人員協會前理事長李來希表示，若行政院不執行法律修正案，「我們將啟動大規模行政爭訟程序」，由不得行政機關胡作非為。

立法院司法及法制委員會先後初審通過《公務人員退休資遣撫卹法》與《公立學校教職員退休資遣撫卹條例》修正草案，經過1個月協商冷凍期，最快可能於今（12日）三讀過關。而後媒體報導，在停砍年金案三讀過關後，民進黨府院黨高層研擬，因其違反世代公平與正義核心價值，行政院可能不會執行。

對此，全國公務人員協會前理事長李來希今（12日）在臉書發文表示，「民進黨的機關報透露訊息，行政院將不執行公教退撫停止逐年遞減修正案，憑什麼？」此修正案在職與退休者一視同仁，公教警消人員一體適用，同一個制度下，沒有獨厚哪一個人或群體不違反憲法平等原則，而且只是停損，沒有增加年度政府預算的問題，與警察人事條例修正案取向與本質完全不同，完全合憲合法，法律一旦通過，法效即已形成，完全沒有模糊唬弄的空間。

李來希強調，明年一月若再被遞減退撫所得，人民自然就取得法律爭訟的空間，「如果行政院膽敢不執行法律修正案，我們將啟動大規模的行政爭訟程序」，直接啟動訴求法律規定條件的行政訴訟機制，由不得行政機關胡作非為。





