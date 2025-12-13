停砍年金三讀 全教產黃耀南轟「全教總」 跟抹黑公教的民進黨站一起

停砍公教年金修法已於12日在立法院三讀通過，所得替代率不再遞減，並回溯至2024年。全教產前理事長黃耀南特別發文感謝藍、白兩黨立委，為公教人員的退休權利奮鬥。但他同時砲轟，全教總接受執政黨超過1.6億元的經費補助，召開記者會也是找民進黨立委一起，「但從公教退休金議題，就可以很清楚地看到民進黨是如何抹黑、汙衊公教人員!」

黃耀南在臉書發文表示，感謝這段期間，國民黨、民眾黨立委為公教人員應有的退休權利全力奮鬥，令人感佩。歷經提案、付委、公聽會、委員會審查、政黨協商，到完成二三讀，其中如果沒有翁曉玲委員擔任立法院司法及法制委員會召委堅持努力，不會這麼順利，所有現職及退休的公教人員及眷屬都很感謝。另外，這段期間，也感謝民眾黨張啟楷委員，在各不同場合，力挺公教人員，讓藍、白兩黨合作，通過全案的修法。

他強調，全國教育產業總工會及所屬各縣市工會，是真正為現職及退休教師權益努力的工會。相信從2016年民進黨推動年金改革起的九年多來，教師們都看得很清楚，不要被另一個教師工會「全教總」所蒙蔽了。

黃耀南指出，全教總多年來，接受執政黨超過1.6億元的經費補助，召開記者會看似在為教師爭取權益，但他們召開記者會時，絕大多數，都是找民進黨立委一起，卻說為教師爭取權益，「從公教退休金議題，就可以很清楚地看到民進黨是如何抹黑、汙衊公教人員！而常跟他們站在一起的全教總，他們是真心為教師爭取權益嗎？」

觀察全教總過去相關活動，多次跟綠委召開記者。但全教總12日也在臉書特別發文強調，立法院三讀通過停降公教人員退休所得替代率，全教總感謝支持此次修法的立委，讓公教人員退休生活獲基本保障，是穩定教育現場的關鍵。他們也呼籲政府盡速啟動下階段修法，返還年資補償金，落實公平正義；同時依「十年撥補方案」進行撥補，確保公教退撫基金永續。

