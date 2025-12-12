停砍年金三讀! 回溯自113年起適用 綠嗆:從百姓口袋多拿稅金

政治中心／綜合報導

立法院藍白兩黨推動公教年改停砍所得替代率，法案最終三讀，讓年資40年的退休人員，保有超過七成的所得替代率。國民黨立委高喊"為公教討公道"，更說"不擔心破產、政府有最終給付責任"，但民進黨立委警告，政府增加了7000億的財務負擔。換算下來每個納稅人平均承擔7.2萬元，痛批完全不公平、不正義。

立法院長韓國瑜：「公務人員退休資遣撫卹法，條文修正通過。」

立法院長韓國瑜輕敲議事槌，在綠營反對、白營旁觀的情況下，藍營成功把年改喊卡。

藍白強行三讀通過反年改，賴清德：絕對不能也不該走回頭路。圖／民視新聞）立法院國民黨團：「年金停砍留住人才。」

法案三讀過後，國民黨團聚在一起精神喊話，搶著跟支持者報告，更高呼是幫退休公教「討回公道」。

立委（國）翁曉玲：「全國公教朋友們，大家辛苦了委屈了，國民黨的立委們為各位，討回尊嚴、討回公道，不用擔心公教退撫基金會不會破產，因為政府作為雇主，本來就負有足額提撥退休金，還有支付保證的最後責任。」

立委（民）郭昱晴：「平均每一個繳稅的人，就要多負擔7萬2000多元，我就問問大家啦，你願不願意拿你自己多繳出來的稅金，去填去補別人的退休金，全民撥補是什麼意思，就是從所有老百姓口袋，多拿出來的稅金。」

藍白強行三讀通過反年改，賴清德：絕對不能也不該走回頭路。圖／民視新聞）綠營痛斥藍白讓納稅人買單，新制上路後，退休公務員、公立教職員所得替代率回到2023年的水準，年資40年所得替代率可達71.5%，並緩降到年資15年時還有39%；也規定每當物價上升超過5%，退休金要隨之調漲，銓敘部也示警，退撫基金會將提早3到4年破產。

行政院發言人李慧芝：「立法院倒行逆施，過去七年的年改成果功虧一簣，對此行政院是高度遺憾，政府會全力捍衛年金制度，也會透過合法合憲的途徑來維持退撫制度。」

總統賴清德第一時間更在發聲，年改絕對不能也不該走回頭路，將盡最大努力，研議一切可能作為，行政院長卓榮泰話得很重，指在野黨未經社會溝通就將改革成果摧毀，如今藍白闖關三讀，後果只會是全民承擔。

