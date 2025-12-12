停砍年金三讀 賴清德：年改不走回頭路「研議一切可能為公平年金制度努力」

總統賴清德。資料照。總統府提供



立法院今（12/12）天三讀通過攸關停砍公教年金的《公立學校教職員退休資遣撫卹條例》、《公務人員退休資遣撫卹法》部分條文修正案，公教人員所得替代率將從2023年開始停止下修。總統賴清德傍晚在臉書發文，強調「年改絕對不能、也不該走回頭路」，他表示，為了台灣的下一代，政府會做最大的努力，研議一切可能的作為，為一個可延續、公平、正義的年金制度繼續努力。

對於藍白強推停砍公教年金，賴清德指出，前總統馬英九曾說過，年金制度是即將掉落斷崖的火車，他不會坐視不管，也不會把問題留給下一任總統；前總統蔡英文2016年上任後，就開始大力推動年金改革，歷經兩年多的折衝與協調，終於為軍公教退撫基金，奠定一個世代不破產、也能延長基金壽命的基礎。

賴清德說，在2020年，中央政府總預算是22年來，首次達到平衡預算，並以此為基礎，積極發展國防、投資科技、推動建設、加強教育與社會福利，也帶動過去近幾年台灣的經濟發展成果，但是立法院今天所通過的反改革修法，停止調降所得替代率，將使全民付出極其沉痛的代價。

賴清德表示，依據銓敘部的計算，若依照在野黨的版本，退撫基金將提早3到4年破產；另外，因為擴大財政缺口，若要維持退撫基金，政府需再額外撥補數千億元，大大加重政府的負擔、最終也是要全民買單，而且未來只會產生更多赤字，相信不是國人所能接受。

賴清德提到，今天與民進黨51位立委舉辦便當會，過程中強調政黨政治本來就是要彼此競爭，但是國家只有一個，在野黨通過的種種法案，已經嚴重影響到國家安全、社會安定、國家財政穩健，更強烈傷害了全民公平的權利。

賴清德強調，公務員與教師是支撐台灣的中堅力量，他深刻理解許多公教朋友的感受，也很感謝公教朋友的體諒，但是財務永續是對所有世代、對全體國人、對整個國家的承諾，好幾年的討論與折衝、好幾百場的座談與會議，絕對不能因為一次倉促、又沒有經過財務試算的修法，而走上回頭路，更不能將年金破產的後果，交由全民來承擔。

賴清德說，他相信，全體國人都深切期待在野黨團，能夠透過合法的程序再次審議這份法案。

最後，賴清德強調，為了台灣的下一代，台灣一定要團結，政府也會做最大的努力，研議一切可能的作為，為一個可延續、公平、正義的年金制度繼續努力。

