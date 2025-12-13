停砍年金三讀 賴清德：未送出立院前請再三思考

停砍年金法案昨三讀，賴清德總統今（13）日出席公開活動表示，希望這個反年改的法案還沒有送出立法院，朝野都能夠再三思考，為國家思考。為人民社會的公平正義思考能夠再好好討論。

賴清德總統。（圖／中天新聞）

賴清德今出席「114年宏道獎頒獎典禮」，罕見停下來接受媒體訪問，作上述回應。

賴清德指出，年金的議題牽涉到世代正義，也牽涉到國家財政永續，過去蔡英文總統任內，花了一年多的工夫，組織委員會、開公聽會，那麼也在立法院朝野非常深入的討論，才有這一個共識有這個結果。

賴清德續指，蔡英文總統是完成了一項，不僅僅是馬英九前總統想要完成，沒有辦法完成，也是社會長期以來要求的一項重大政策，在這個時候不應該再走回頭路。

賴清德喊話，希望反年改的法案還沒有送出立法院，朝野都能夠再三思考，為國家思考。為人民社會的公平正義思考能夠再好好討論。

