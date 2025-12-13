停砍年金三讀！陳玉珍籲政院守法：別再傷害退休公教尊嚴

立法院12日三讀通過公教年金相關修法，逐年調降的退休所得替代率確定停止，並自113年1月1日起回溯適用。新法明定當消費者物價指數累計成長達5%時，政府應依比例調整，或至少每四年檢討一次，確保退休制度能因應物價變動。國民黨立委陳玉珍呼籲行政院，切勿再以不執行的方式阻撓修法落實，避免再度傷害退休人員的尊嚴。

國民黨立委陳玉珍。（圖／陳玉珍臉書）

公教年金三讀通過後，陳玉珍表示，自從她2019年擔任立委以來，她的兩大核心任務分別是為金門鄉親爭取福祉，以及修正不公不義的軍公教年改，讓軍公教警消不再承受追殺式改革。她強調，停砍年金三讀通過是她堅持多年的重要目標，如今終於達成。

陳玉珍指出，過去民進黨在國會席次獨大時，以改革之名推動年金調降，卻違反信賴保護原則，造成社會對立，也重創退休軍公教警消的生活保障。她說，由於當時國民黨無力在席次上抵抗，因此無法阻擋許多不合理措施，如今國會版圖翻轉，自然要為這群長期奉獻國家的族群挺身而出。

陳玉珍強調停砍年金三讀通過是她堅持多年的重要目標。（資料圖／陳玉珍臉書）

陳玉珍進一步表示，許多軍公教人員早年放棄民間高薪投身公職，只盼退休後能安穩生活，但近年物價飆升、通膨壓力加劇，政府卻仍壓低所得替代率，與宣稱經濟亮眼、稅收充裕的說法完全矛盾。她強調，軍公教警消是國家重要資產，不應因制度調整而被污名化，更不能被政策反覆所折磨。

陳玉珍呼籲行政院切勿再以不執行的方式阻撓修法落實，避免再度傷害退休人員的尊嚴。她強調，這些人與所有國民一樣，都是愛護這片土地的人民，他們的退休保障應獲得應有的尊重與維護。

