停砍年金修法三讀過關引熱議 孟買春秋質疑制度公平性

立法院院會昨（12）日三讀通過年改法案：「公務人員退休撫卹法第37、38、67條條文修正草案。民進黨立委在表決前各自舉牌表訴立場。 圖：張良一/攝

[Newtalk新聞] 立法院院會昨（12）日表決三讀通過國民黨版本的停砍年金修法，修正《公務人員退休資遣撫卹法》及《公立學校教職員退撫條例》。依照新法，公教人員退休金的所得替代率將全面回溯至2023年計算標準，自2024年1月1日起不再依原規劃逐年下調。相關修法引發社會高度關注，也在網路上掀起激烈討論。

對此，臉書粉專「孟買春秋」發文表達強烈不滿，直指修法內容形同為特定族群加薪，質疑其公平性。經營該粉專的作家喬伊斯在貼文中提到，她的母親是已退休30年的小學校長，一生未加入任何政黨，年輕時即喪偶，靠著教職收入獨力扶養子女，對政府制度始終心存感激。

廣告 廣告

喬伊斯指出，年金改革後，母親的退休金雖逐年下降，但生活依然無虞，也從未抱怨。她強調，母親早已不需要以退休金扶養子女，且相關收入與子女並無任何關聯。她坦言，目前母親的退休金金額仍高於許多剛出社會的大學畢業生薪資，且已領取30年，未來仍可終身領取，令她不禁反問「這樣的制度是否符合公平正義」。

喬伊斯進一步批評，部分退休公教人員將生活困難、無法旅遊或負擔房貸等問題歸咎於年金改革，卻忽略整體世代間的負擔分配。她也將矛頭指向推動修法的立法者，認為此舉恐加重國家財政壓力，對年輕世代與勞工族群並不公平。

貼文曝光後，引發網友熱烈回應，不少人留言表達對現行制度的不滿。有網友表示，身為長期繳稅的勞工，感受到制度對勞動者的不公平；也有自稱退休教師子女的網友指出，其父母支持年金改革，希望為年輕世代保留可持續的年金制度。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

韓國瑜點名三次調侃奧運金牌「動作慢」 李洋高情商稱：院長很幽默！

賴清德大讚王金平「公道伯」：那時很少表決及逕付二讀