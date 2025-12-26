停砍年金修法今生效 考試院：聲請釋憲和暫時處分
「公務人員退休資遣撫卹法」修正條文於本（12）月12日於立法院三讀通過，並於今（26）日公布生效。考試院表示，將秉於憲法及法律的相關規定進行後續處理。考試院會同意後，向憲法法庭聲請釋憲和暫時處分。
考試院指出，在修正條文三讀通過後，考試院長周弘憲已於上週院會中指出，本次修法讓已有用罄風險的基金再減損4年壽命，擴大基金財務危機並使其加速枯竭，讓考試院維繫退撫制度永續的憲法職權更加難以履行。
周弘憲還說，此外修法對基金不同世代參與者的平等對待、以及基金財務永續的重大公益，都會產生重大影響，有不符憲法平等原則的疑慮，也和釋字第782號和第783號解釋意旨之公益原則有違。
考試院表示，考試院與銓敘部將儘速啟動聲請釋憲的程序，由法制主管機關銓敘部依憲法訴訟法第47條第2項規定，將適用本法會產生牴觸憲法之疑慮報請考試院審議，經院會同意後，向憲法法庭聲請釋憲和暫時處分。
銓敘部表示，在法律公布生效後，銓敘部也將據以就近18萬退休公務人員的退休金進行重新審定，參考上次年改的審定經驗，推估約需半年完成，並將依照憲法法庭裁判進行後續處理。
其他人也在看
賴清德稱「憲法規定明年度預算今年底要審完」 許甫開酸：您說的是哪部？
總統賴清德今（25）日出席活動致詞時提到，「憲法明文規定，立法院對明年度預算要在今年12月31日前審完」，此言論一出，引發在野黨抨擊。對此，有意投入2026台北市松信區議員選舉的民眾黨前副秘書長許甫吐槽，根本沒有這規定，「總統，您說的憲法是哪部？」中天新聞網 ・ 19 小時前 ・ 239
「打掉意見不同雜質」憲訴法5大法官憲判譴責案逕付二讀
5名大法官判決憲法訴訟法修正條文違憲無效，輿論譁然，也引發在野黨強烈不滿。國民黨立法院黨團針對5名大法官提出譴責案，今（26）日在立法院會中，藍白聯手以人數優勢將譴責案逕付二讀，並交黨團協商。中廣新聞網 ・ 4 小時前 ・ 80
藍白又來！彈劾賴清德案擬「這天」投票 總統府回應了
即時中心／顏一軒報導立法院國民黨、民眾黨團聯合提案彈劾總統賴清德，今（26）日交付全院委員會審查。民眾黨團稍早公布，將於明（2026）年1月14、15日召開共兩場公聽會、4月27日舉辦聽證會，並於5月19日賴統總就職兩週年前夕，進行彈劾案記名投票。對此，總統府回應，立法院對於行政院長或總統，本來就有相關的制衡手段，只要是合法合憲、程序完備，都會給予尊重。民視 ・ 4 小時前 ・ 108
賴清德批在野無資格談憲政 民眾黨：不副署不公布不執行的三不總統還想多個不要臉？
[FTNN新聞網]記者方炳超／台北報導明年度中央政府總預算尚未付委，總統賴清德今（25）日表示，若立法院沒有辦法如期審查中央政府總預算，不要再和人家談什麼...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 37
停砍公教年金擬不執行、軍警消待遇不編預算！他轟賴清德：自創憲法搞獨裁
年關將近，行憲紀念日過後，憲政大戰一觸即發！明（115）年度中央政府總預算案僵局未解，總統賴清德25日重話表示，若立法院沒辦法如期審查總預算，還有什麼資格談憲政？引發在野激烈反嗆。對此，國民黨立委賴士葆今（26）日在臉書抨擊，警消退休金、軍人加薪不排預算、財劃法不副署、停砍公教年金擬副署不執行，不合賴清德意就自創憲法搞獨裁，真是我國憲政史上的悲哀！立法院會1......風傳媒 ・ 4 小時前 ・ 6
政院修法！立委赴中國須申請 他批又想抹紅
[NOWnews今日新聞]行政院院會今（26）日通過《兩岸人民關係條例》修法，除對所有公務員赴中國納管外，針對民選公職人員，包括立委等，也建立赴中國審查許可制，違法赴中者可處200萬元以上、1000萬...今日新聞NOWNEWS ・ 3 小時前 ・ 11
轟藍白用各種理由擋總預算案 賴清德動怒：有什麼資格跟人家談憲政？
[FTNN新聞網]記者許詠晴／台北報導115年度中央政府總預算案持續卡關，至今在立法院仍未付委審查。總統賴清德今（25）日喊話立法院儘速排審，同時罕見公開痛批...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 52
台南消防月曆、水車採購都找她 美魔女設備商曝光｜#鏡新聞
檢廉調查台南市消防車採購案，24號搜索台南市消防局等八處，並帶回十人訊問，偵辦後認定前台南市消防局長李明峯，與科技公司楊姓女業者共同收受另一名曾姓消防設備商賄賂300多萬元。由於兩名被告涉嫌重大，有逃亡、湮滅證據或勾串證人的風險，法院裁定羈押，囚車畫面也曝光；巧的是，這天剛好是台南市長黃偉哲就職滿七週年，耶誕節晚上，李明峯被解送看守所，也成為黃偉哲任內，第三位涉貪遭裁定羈押的局處首長。鏡新聞 ・ 7 小時前 ・ 發起對話
停砍年金修法將副署後聲請釋憲 卓榮泰：盼由憲法程序完成最終裁判
CNEWS匯流新聞網記者潘語綺／台北報導 立法院會日前三讀通過停砍公教人員年金法案，咨文已於18日送抵總統府與行政院。行政院長卓榮泰今（26）日表示，雖反年改修法違反《憲法》第70條等規定，但既然憲法法庭已經恢復正常運作，待總統府咨文到之後，政院就會履行義務與責任，副署讓法案生效，並且即刻聲請釋憲，盼由《憲法》程序完成最終裁判。 立法院會日前三讀停砍公立學校...匯流新聞網 ・ 3 小時前 ・ 7
無腦？彈劾總統跨不了門檻 綠黨團批：把憲判當空氣、把彈劾當道具
[Newtalk新聞] 國民黨、民眾黨今（26）日在立法院報告事項提出兩個版本、皆針對總統的彈劾案，並持續主張不服憲法法庭相關判決、要求立法院以決議方式推翻憲判結果。對此，民進黨團幹事長鍾佳濱回應指出，藍白此舉「把憲判當空氣，把彈劾當道具」，不僅矛盾，更是違憲作為。 鍾佳濱表示，過去憲法上的彈劾權從未被使用，原因很清楚，彈劾案要「過半數才能提出、三分之二才能通過立法院決議」，而且最終要交付憲法法庭審理。他直言，如今藍白一方面在立法院「譴責、否定」憲法法庭決定，卻又想啟動彈劾程序，邏輯上根本自相矛盾。 鍾佳濱提到，藍白今天在討論事項第一案，就要用立法院決議來推翻憲判決定，這是企圖以多數決凌駕憲政秩序。他強調，依憲法第77條與第78條，司法院是全國最高司法機關，憲法法庭負責違憲審查與統一解釋法令命令，司法院就是最高的解釋憲法機關，「立法院用多數決議來不尊重、甚至推翻憲法法庭解釋，完全是違憲的舉動，憲法本文讀一讀就懂。」 他也質疑，藍白既然聲稱不接受憲法法庭的決議，卻又要提出總統彈劾案並交由憲法法庭審理，「你左手說憲法法庭決議我不遵守；右手要提出總統彈劾案，未來要交給憲法法庭審理。請問未來憲新頭殼 ・ 7 小時前 ・ 5
嗆立法院卡預算 國民黨轟賴清德「政治渣男」：只想掌權不想負責
總預算卡關，賴清德總統怒嗆立法院「有什麼資格談憲政」，國民黨痛批政治渣男原形畢露，竟然怒嗆民意沒資格監督。 國民黨發言人牛喣庭今天（26日）接受中廣新聞網千秋萬事節目主持人王淺秋訪問時表示，憲法中廣新聞網 ・ 8 小時前 ・ 14
彈劾總統賴清德一階過了 綠轟「二階不會過還硬要亂」存心讓中共高興
立法院本（26）日召開院會，藍白在野黨挾人數優勢以贊成60人、反對51人通過彈劾信傳媒 ・ 2 小時前 ・ 3
先抵觸家規才來談憲法？賴清德稱憲法規定預算須年底審竣 許甫酸：災難那部還是被彈劾那部
[FTNN新聞網]記者鄧宇婷／台北報導賴清德總統昨（25）日公開表示，「憲法明文規定，立法院對明年度的預算要在今年度12月31日前審竣完畢」，相關說法引發討論...FTNN新聞網 ・ 6 小時前 ・ 2
憲法規定預算一定要31日前審完？黃國昌翻民進黨舊帳打臉要賴清德說清楚
[FTNN新聞網]記者方炳超／台北報導總統賴清德昨（25）日說，「憲法明文規定，立法院對明年度預算要在今年12月31日前審完」。民眾黨主席黃國昌今天說，他要非...FTNN新聞網 ・ 7 小時前 ・ 11
賴清德重話指藍白沒資格談憲政 黨政人士：意在凸顯這3點
藍白兩黨持續在立法院阻擋明年度中央政府總預算案與1.25兆元國防特別預算審查，賴清德總統今天說，如果立院沒辦法如期審查115年度中央政府總預算，還有什麼資格再談憲政？黨政人士則指出，總統主要凸顯3點，包括：跨年在即，明年度總預算仍卡關無解；其次，政黨競爭不應犧牲國家利益；再者，在野黨對國防特別預算口自由時報 ・ 21 小時前 ・ 9
民間捐百萬救災車 台南消防局疑涉貪突遭搜索
台南市 / 綜合報導 廉政署南部地區調查組，今（24）日上午率隊搜索台南市消防局，檢調證實是在偵辦這個月才剛閃電請辭的李姓前消防局長等人涉嫌的貪瀆案件，共約詢涉嫌人4人、證人6人，而現在有消息傳出，偵辦內容疑似就要調查民間捐贈的百萬救災車輛，是否有公務員從中獲利，對此，台南市府表示尊重司法，期盼調查能釐清事實。廉政署南部地區調查組，24日上午，率隊搜索台南市消防局，四、五名調查人員，前往永華消防中心，進入災害搶救科車輛保養場，調閱相關資料，檢廉怎麼會突襲搜索？檢方證實是在偵辦，李姓前消防局長等人，涉嫌貪瀆案件。台南地檢署襄閱主任檢察官李駿逸說：「共計搜索8處，約詢涉嫌人4人、證人6人。」爆出貪瀆疑雲，疑似就跟民間捐贈的救災車輛有關係，主持人說：「針對高壓配件線路的火災，能確保救災人員的安全。」市價百萬的高壓細水霧幫浦消防車，機動性高，既能省水又能快速滅火，台南市消防局曾召開記者會，感謝企業捐贈，當時李姓前消防局長就有出席。時任台南市李姓消防局長(114.09)說：「這樣的話，我可以讓受災戶不要二度傷害。」檢調疑似想要釐清，民間捐贈的救災車，是否有公務員從中獲利，而實際來到販售相關設備的科技公司。記者說：「(請問一下，4樓有人在嗎)。」按門鈴以及致電求證，都無人回應，只是李姓前消防局長這個月12日，才剛閃電請辭，接著又傳出在旅館負傷送醫，如今消防局又爆出貪瀆案件，外界議論紛紛。台南市議員(國)蔡育輝說：「我們早就聽到消息了，是採購弊端的問題，我們就請司法單位公正的調查。」台南市政府發言人田玲瑚說：「市府尊重司法，依法行政，希望調查的結果能釐清事實，勿枉勿縱。」市府強調，案件已進入司法調查程序，詳細案情仍待檢調釐清。 原始連結華視影音 ・ 1 天前 ・ 發起對話
架空民主監督賴清德政府毀憲亂政 行憲日民團嚴正聲明
【記者 張達威／台北 報導】今（12月25日）天是中華民國行憲紀念日，為守護民主制衡，重建民生，捍衛人民主權，台灣好報 ・ 1 天前 ・ 1
打疫苗抽手機筆電倒數計時 新北籲長者速接種
（中央社記者黃旭昇新北26日電）新北市政府鼓勵長者接種流感及新冠疫苗，舉辦好禮抽獎活動進入倒數階段，將於31日截止。近期冷氣團來襲，年末聚會及出國旅遊頻繁，傳播風險升高，呼籲長者儘速接種。中央社 ・ 2 小時前 ・ 發起對話
憲法法庭變成對臺灣民主最危險的威脅
美國開國先賢亞歷山大·漢密爾頓(Alexander Hamilton)曾說司法部門既不像行政權掌握軍隊，也不像立法權控制預算，所以對美國民主社會的潛在危害最小。日前臺灣憲法法庭的五位大法官公然違反舊制與新制《憲法訴訟法》所規定三分之二成員數的評議門檻，且未遵循正常審議程序，就片面宣布新版憲訴法違憲。本來臺灣大法官的黨派附庸性就比美國最高法院更明顯，只是沒想到竟然有這麼多位大法官一方面踐踏最根本依法行政、依法審判的鐵則，另一方面又完全不顧自己的歷史名聲，硬生生地將憲法法庭變成對臺灣民主最危險的威脅。奔騰思潮 ・ 1 天前 ・ 16
AI基本法主管機關 國科會：朝人工智慧島目標邁進
（中央社記者趙敏雅台北24日電）立法院會昨天三讀通過人工智慧（AI）基本法，明定中央主管機關為國科會。國科會今天表示，將負責國家人工智慧戰略特別委員會的幕僚作業，未來也將協同各部會共同推動AI產業發展，朝「人工智慧之島」目標邁進。中央社 ・ 1 天前 ・ 發起對話