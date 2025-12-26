停砍年金修法將副署後聲請釋憲 卓榮泰：盼由憲法程序完成最終裁判 11

CNEWS匯流新聞網記者潘語綺／台北報導

立法院會日前三讀通過停砍公教人員年金法案，咨文已於18日送抵總統府與行政院。行政院長卓榮泰今（26）日表示，雖反年改修法違反《憲法》第70條等規定，但既然憲法法庭已經恢復正常運作，待總統府咨文到之後，政院就會履行義務與責任，副署讓法案生效，並且即刻聲請釋憲，盼由《憲法》程序完成最終裁判。

立法院會日前三讀停砍公立學校教職員年金以及公務人員年金，年金改革面臨挑戰，行政院日前多次強調，前總統蔡英文自民國107年開始推動年金改革，立法院此次修法將讓過去7年的年改成果功虧一簣，導致全國納稅人填補財政缺口，因此政院會透過合法、合憲途徑確保退撫基金財務永續。

行政院發言人李慧芝今日主持政院會後記者會時轉述，卓榮泰院會中提到，今天是總統公告反年改修法的最後期限，雖然反年改修法違反《憲法》第70條規定、違反憲法體制中權力分立原則，更違反國會充分討論原則，但因為憲法法庭已經恢復運作，有最終憲法裁判員，因此稍晚待總統府咨文到之後，政院會履行義務與責任副署，讓法案生效，並且即刻聲請釋憲。

卓榮泰表示，希望能藉由憲法程序完成最終裁判，也維護憲政尊嚴。他也強調，不副署是憲法賦予行政院長的權責，未來若有摧毀憲政體制、削弱國防安全、破壞國家財政紀律且有難以回復情形，政院不會拋棄這個職權，但只要有正常國會，不侵害國安、破壞國家財政，且憲法法庭功能也存在，政院也不會期待未來都使用不副署。

