停砍年金修法政院聲請釋憲 卓榮泰：維護憲政尊嚴不會放棄不副署權

針對立院停砍年金修法，行政院將聲請釋憲。資料照片



立法院12日三讀通過停砍公教年金修法，依法總統在27日前須公布實施，行政院長卓榮泰今（12/26）表示，憲法法庭已恢復正常運作，具最終裁判權，因此，行政院會副署年改修法讓它生效，但即刻送大法官聲請釋憲，維護憲政尊嚴。

立法院日前三讀通過《公務人員退休資遣撫卹法》及《公立學校教職員退休資遣撫卹條例》部分條文修正案，停止退休公教的退休俸逐年調降，所得替代率回溯至2023年的標準。 對於停砍年金修法，政院是否採不副署，備受外界關注。

行政院發言人李慧芝在政院院會會後記者會，轉述卓榮泰談話表示，憲法法庭已恢復正常運作，有最終裁判權，他指出，雖然停砍年金修法違反憲政權力分立、國會充分討論原則，但因憲法法庭已可運作，行政院基於憲法義務，會副署法案讓它生效，但即刻送大法官聲請釋憲，維護憲政尊嚴。

卓榮泰指出，面對摧毀憲政、削弱國家安全、破壞國家財政紀律，且違法難以回復的情形，行政院不副署是《憲法》賦予行政院長的權責，不會放棄。但他強調，未來不會一直這樣做，只要國會不破壞國家安全、財政紀律，憲法法庭得以正常運作下。政院會堅守世代正義與財政永續，自信樂觀面對，沒有克服不了的難關。

