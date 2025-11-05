停砍年金修法激辯近6小時 全案保留送朝野協商

立法院司法法制委員會今排審年金改革相關法案。（摘自國會頻道）

立法院司法法制委員會今排審年金改革相關法案，在野黨團要求停砍年金、停止踐踏公務員尊嚴，民進黨團則主張年改要永續、不該走回頭路。銓敘部長施能傑認為，若停止調降退休所得替代率，基金水庫可能會更早乾枯，而藍白陣營將全力推動法案，目標是在12月完成三讀通過，最後朝野經過近6小時激烈辯論後無共識，最後全案保留，送朝野協商。

立院司委會今明兩天排審「公務人員退休資遣撫卹法」、「公立學校教職員退休資遣撫卹條例」等修正草案，公務人員退休資遣撫卹法修法包括國民黨立院黨團、國民黨立委提案，共有26個版本，重點在修正退休所得替代率自2024年1月1日起不再調降或終止適用，或於2025年後不再調降，以及根據消費者物價指數進行調整。

廣告 廣告

民進黨團表達反對立場朝野立委輪番發言，下午會議開始後，國民黨立委就提案停止討論，盼讓草案直接進入逐條討論，吳思瑤聞言後要求應大體討論，翁則處理停止大體討論，最終以包括民眾黨團總召黃國昌的6票舉手贊成，壓過民進黨團的陳培瑜、吳思瑤、莊瑞雄3票反對，讓吳思瑤批評「這真的很難看」。

民進黨立委吳思瑤表示，若採行國民黨立委的提案，停砍退休所得替代率，將造成三大不公平，一、目前公務員退休所得幾乎達現職公務員薪資的7成，造成「不上工就同酬」的情況；二、將造成跨職業間的不平等；三則是若停砍年金，基金缺口恐愈來愈大，最終由政府負擔、等於轉嫁到全體納稅人承擔。

國民黨立委羅智強批評，民進黨執政下踐踏公務人員尊嚴及其退休保障，更把公教人員當敵人，停砍所得替代率才是真改革。他強調，沒有優秀文官制度，台灣不會有十大建設與科技產業的成果，並批評民進黨在勞保虧損願撥補數千億，卻拒絕照顧公教，是「雙重標準」，

民眾黨立委張啓楷指出，年金改革的衝擊不只影響退休公教，還波及教育品質、長照資源等社會層面，呼籲政府應正視改革後的副作用，除立即停止年金調降外，也應撥補公教年金，以穩定制度並修補社會信任。他表示，藍白陣營在此議題上已取得共識，將全力推動法案，目標是在12月完成三讀通過。

銓敘部長施能傑指出，年金基金是專屬的「水庫」，當初就是因為不足額提撥，恐導致水庫破產，才會推動年改。年改的意思是，政府持續撥補，而已經退休的人、未來退休的人所得減少一點，分攤不足額提撥的金額，如果現在停止調降，水庫恐怕會更早「沒了」，後面那筆幾十年的錢，是很可怕的數字。

經討論，朝野立委及官員對於所有條文均無法達成共識，翁曉玲最終裁示全數條文、相關附表、附帶決議等，都保留送交朝野黨團協商。

【看原文連結】