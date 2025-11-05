停砍年金修法藍白力推綠反對 激辯6小時無共識送朝野協商

立法院司法法制委員會5日審查年金改革相關法案，藍白陣營要求停止調降退休所得替代率，民進黨團則堅持年改不應走回頭路，雙方經過近6小時激烈辯論後仍無法達成共識，最終全案保留送交朝野協商。藍白陣營表示已取得共識，將全力推動法案，目標在12月完成三讀通過。

立院司委會5日至6日排審「公務人員退休資遣撫卹法」、「公立學校教職員退休資遣撫卹條例」等修正草案。其中公務人員退休資遣撫卹法修法包括國民黨立院黨團及國民黨立委提案，共有26個版本，修法重點在於退休所得替代率自2024年1月1日起不再調降或終止適用，或於2025年後不再調降，以及根據消費者物價指數進行調整。

會議開始後，國民黨立委提案停止大體討論，希望讓草案直接進入逐條討論。民進黨立委吳思瑤要求應進行大體討論，召委翁曉玲處理停止大體討論案，最終以包括民眾黨團總召黃國昌在內的6票贊成，壓過民進黨立委陳培瑜、吳思瑤、莊瑞雄3票反對，讓吳思瑤批評「這真的很難看」。

民進黨立委吳思瑤表示，若採行國民黨立委提案停砍退休所得替代率，將造成三大不公平。她指出，目前公務員退休所得幾乎達現職公務員薪資的7成，造成「不上工就同酬」的情況；其次將造成跨職業間的不平等；第三則是若停砍年金，基金缺口恐愈來愈大，最終由政府負擔，等於轉嫁到全體納稅人承擔。

國民黨立委羅智強批評，民進黨執政下踐踏公務人員尊嚴及其退休保障，更把公教人員當敵人，停砍所得替代率才是真改革。他強調，沒有優秀文官制度，台灣不會有十大建設與科技產業的成果，並批評民進黨在勞保虧損願撥補數千億，卻拒絕照顧公教，是「雙重標準」。

民眾黨立委張啓楷指出，年金改革的衝擊不只影響退休公教，還波及教育品質、長照資源等社會層面，呼籲政府應正視改革後的副作用。他表示，除立即停止年金調降外，也應撥補公教年金，以穩定制度並修補社會信任。張啓楷強調，藍白陣營在此議題上已取得共識，將全力推動法案，目標是在12月完成三讀通過。

銓敘部長施能傑指出，年金基金是專屬的「水庫」，當初就是因為不足額提撥，恐導致水庫破產，才會推動年改。他說明，年改的意思是政府持續撥補，而已經退休的人、未來退休的人所得減少一點，分攤不足額提撥的金額。施能傑警告，如果現在停止調降，水庫恐怕會更早「沒了」，後面那筆幾十年的錢，是很可怕的數字。

經過討論，朝野立委及官員對於所有條文均無法達成共識，召委翁曉玲最終裁示全數條文、相關附表、附帶決議等，都保留送交朝野黨團協商。