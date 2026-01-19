停砍年金修法 綠黨團聲請釋憲 藍委指宣判前應依法執行

在藍、白主導下，立法院於去年三讀停砍公教年金修法。繼行政院、考試院後，民進黨團今天(19日)也宣布向憲法法庭聲請釋憲及暫時處分，並前往司法院遞狀。對此，國民黨團表示尊重民進黨採取司法救濟， 但在釋憲結果出爐前，政府仍應執行已通過的法令。

立法院在去年12月三讀修正通過「公務人員退休資遣撫卹法」和「公立學校教職員退休資遣撫卹條例」部分條文，提前暫停退休所得替代率調降年限，退休所得替代率全面回溯至2023年標準計算，自2024年1月1日後不再逐年調降，也就是停砍公教年金。

繼行政院、考試院向憲法法庭遞狀聲請釋憲及暫時處分後，民進黨團19日也偕同律師赴司法院，宣布針對停砍公教年金相關修法聲請釋憲及暫時處分。民進黨團總召柯建銘說：『(原音)我們要針對去年12月26號總統公告「公立學校教職員退休撫卹條例第37條之6、第38條之6，以及第67條」，另外有關於「公務人員退休撫卹法第37條之6、第38條之6，以及第67條」，提出暫時處分及釋憲。我們認為系爭規定應受違憲的宣告，自公佈日起失效。第二，我們認為憲判以前要暫時處分。』

民進黨團幹事長鍾佳濱說明，本案屬於法規範憲法審查，希望宣告前能暫停適用，若憲法法庭受理暫時處分且裁准，即便有違憲之虞的相關法案已公告，仍能停止適用，讓在野黨違反年金改革意志的更多請求都失去依據。

對於民進黨團就停砍公教年金修法向憲法法庭聲請釋憲及暫時處分，國民黨團副書記長陳玉珍表示尊重民進黨團採取司法救濟，但她強調，在釋憲結果出爐前，政府仍應遵守已通過的法令。陳玉珍：『(原音)我舉一個例子，你收到一張交通罰單，你說我這個交通罰單不行，我一定要去釋憲，等到釋憲覺得我這張法單是合憲的，我才去交，不是這樣嘛，本來就應該你要去執行嘛。現在法律既然已經三讀通過，應該要停止追殺退休軍公教人員，你就應該依法執行。』



國民黨團書記長羅智強也表示他對於民進黨團採取相關司法救濟不感到意外，但他質疑未來假使由5位大法官宣判釋憲結果，便有違憲之虞。(編輯：宋皖媛)



