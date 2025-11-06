停砍年金兩項修法完成初審 國民黨團喊年底前力拼三讀

國民黨團表示，黨團在兼顧世代公平、職業平等」與年金永續三大原則下，以最快速度完成初審，預計年底前可望三讀通過，還給退休公教人員一個公道與尊嚴。（圖／報系資料照）

立法院司法及法制委員會6日完成「公立學校教職員退休資遣撫卹條例」修正案審查，繼昨日「公務人員退休資遣撫卹法」審竣後，公教年金停砍修法再邁一步。國民黨團表示，黨團在兼顧世代公平、職業平等」與年金永續三大原則下，以最快速度完成初審，預計年底前可望三讀通過，還給退休公教人員一個公道與尊嚴。

國民黨團指出，過去8年民進黨掌握國會多數，藉多數暴力強推錯誤年改，破壞信賴保護原則，背棄政府對公教人員的退休承諾，導致許多基層公教在物價飆漲、對等關稅衝擊下生活困頓。

國民黨團表示，民進黨政府卻視若無睹，只顧操弄階級對立、霸凌退休公教人員，換取政治利益。此次修法停砍，正是向政府討回公道，讓奉獻一生的公教人員重新找回尊嚴與保障。

黨團指出，為退休公教人員找回基本公平正義，不只是國會責任，更是政府義務。呼籲民進黨在後續朝野協商時，勿再以杯葛、覆議或釋憲拖延修法，應正視民意、提出配套，讓公教年金制度真正回歸公義與安定。

