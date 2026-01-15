停砍年金公務員比教師更棘手？李來希給「無賴政權」對抗解方：訴訟正啟動

國會朝野對立氛圍在2026年開展之初並未減緩，除中央政府總預算、國防特別條例陷入僵局外，就年去年底三讀通過攸關​停砍公教年金案的《公務人員退休資遣撫卹法》與《公立學校教職員退休資遣撫卹條例》修正案，同樣爭端不斷，行政院及考試院先後遞狀聲請釋憲及暫時處分後，再爆出法案中沒有寫到「施行日期」，導致公教領不到退休金等爭議。對此，軍公教反年改大將、全國公務人員協會前理事長李來希今（15）日在臉書喊話，許多軍公教夥伴似乎已經放棄了對抗，但面對無賴政權，必須要有死纏爛打的決心！

廣告 廣告

立法院司委會近日召開「公教警消退休金改革法案之具體執行措施」會議，力主政府沒收2023、2024年度「溢扣」的退休金差額的國民黨翁曉玲，更砲轟銓敘部、教育部稱重新核發審定函，需要花費半年的說法根本是「假議題」。然而，針對停砍公教年金案，台灣青年世代共好協會理事長張育萌則揭露，藍白把所得替代率拉回2023年，但整部法案沒寫施行日期，也沒寫「不論退休生效時間都一體適用」、「已退休者亦溯及既往」，因此只能從2025年12月28日起算了，他更喊話，「領不到錢的退休公務員，請記得翁曉玲就是罪魁禍首！」

翁曉玲強調法條清楚明定 李來希幫補血： 沒寫施行日期是假議題

翁曉玲則對此反駁道，若細看細看停砍公教年金第37條、38條條文內容，大多數的人都會認為，施行日期、回溯時間等都有清楚明定。對於法案爆出「出包」，李來希14日強調，退撫所得法條簡單明確，就是退休公教人員的所得替代率回復到2023年1月至12月31日的標準，且修法生效後所有的給與標準不得違反2023年的給付上限標準，毫無疑問；至於所謂重新審定「未明示生效施行日期」，這根本是議題炒作、劃錯重點。李來希14日傍晚也在臉書貼出與翁曉玲的合照，表示自己特地特別帶傷到立法院拜會，盼停砍公教年金案會有圓滿的結局。

另外，針對賴政府提起釋憲，李來希月初曾號召全國公教警消共同向行政院表達嚴正抗議，強調對於尊嚴被踐踏，絕不保持沉默，他今則在新一篇貼文中喊話，表示許多夥伴等不及，似乎已經放棄了對抗的意志，然而對抗無賴政權的鬥爭才要開始，一定要有足夠的勇氣、死纏爛打的決心，死咬不放的鬥志，不咬下一塊肉誓不罷休，如此「無賴們」，才會知所收斂。他進一步說，訴訟程序正在啟動，教師可從地方政府開始，好歹藍綠參半，公務人員就比較麻煩了，因為考試院與銓敘部是無賴的大本營，但他們會設法克服的！

更多風傳媒報導

