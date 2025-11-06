停砍年金再進一步！藍白表決勝出 完成初審

▲立法院司法法制委員會6日再繼續審查《公立學校教職員退休資遣撫卹條例》，在藍白立委人數優勢下，順利完成初審，送出委員會。（圖／何哲欣攝，2025.11.06）

[NOWnews今日新聞] 國民黨修法停砍年金，立法院5日先審查《公務人員退休資遣撫卹法》修正草案，6日再繼續審查《公立學校教職員退休資遣撫卹條例》，雖然民進黨立委反對年金改革中斷，不過在藍白立委主導下，最後還是經表決，將修法送出委員會，不過仍要經立法院長韓國瑜召集協商。根據國民黨規劃，最快12月初將完成三讀。

民進黨執政後，自2018年推動軍公教年金改革，退休公務人員年金所得替代率將連續10年調降1.5%，從原本最高75%、最低45%，直到最高60%、最低30%為止。截至今2025年，公教所得替代率已降至66%。國民黨團與多名提案藍營立委提案修《公務人員退休資遣撫卹法》，從2024年起即開始停砍所得替代率。

至於今天的《公立學校教職員退休資遣撫卹條例》，同樣是要將所得替代率自2024年起不再調降或終止適用。教育部長鄭英耀說，年改是要世代互助，也希望能永續公平照顧新世代年輕人工作、生活，基於整體產業及國家財政考量，建議維持目前的年改辦法。

藍綠白立委仍維持5日論調，藍白希望能增加退休公教的退休金，照顧他們生活，綠委認為，退休人員領得太多，恐對現職人員不公，加深對立。朝野立委經多輪發言後，最後舉手表決，由藍白勝出，通過將全案送出委員會，不過相關修法條文都保留，且須經韓國瑜召集朝野協商。

