停砍年金副署後釋憲 林濁水：三害相權取其輕 政院唯一可走的路

立法院會日前三讀通過停砍公立學校教職員年金以及公務人員年金，行政院長卓榮泰昨（26）日表示，雖反年改修法違反憲法第70條等規定，但既然憲法法庭已恢復運作，待總統府咨文送達之後，政院就會副署讓法案生效，且即刻聲請釋憲，被外界視為反制手段。對此，前立委林濁水則分析指，「三害相權取其輕，便是行政院唯一可以走的路」。

林濁水今表示，立法院日前三讀通過的「反年改」法案，已送達行政院，而行政院決定不再「不副署」，但是有可能選擇「不執行」。林濁水進一步說明，藍白說荒謬，的確荒謬，但這是「以荒謬對抗荒謬」，以荒謬的手段對抗荒謬的源頭：反年改法案。

「至於為什麼放棄不副署，因為不副署更荒謬」，林濁水進一步解釋，不副署是行政對立法的超級否決權，美國總統行使否決權後，國會還可以用高門檻的3分之2的多數加以推翻，但台灣發明的「不副署」是絕對不容推翻的否決權，太霸道了。

林濁水強調，儘管很多憲政學者支持不副署這一個新發明，但是從民調上看，硬是通不過民意這一關。他也指出，如今在施行反年改新法、不副署、不執行中，「三害相權取其輕，便是行政院唯一可以走的路了」。

