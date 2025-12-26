停砍年金卓榮泰將聲請釋憲 賴清德喊支持：盼朝野理性面對

立法院日前三讀通過停砍公教年金，行政院長卓榮泰今天表示，將履行義務進行副署讓法案生效，同時即刻送請大法官解釋。總統賴清德表態支持卓榮泰依循憲政機制，並期盼朝野理性面對，同時呼籲社會大眾支持憲政機制的正常運作。

賴清德。（圖／中天新聞）

賴清德今天在臉書發文表示，針對立法院日前三讀通過《公務人員退休資遣撫卹法》及《公立學校教職員退休資遣撫卹條例》修正條文，考量公教年改攸關重大公共利益，他已於今天依法公布並作出批示，請相關機關依憲政程序審慎處理，以維持國家財政與制度穩健。

廣告 廣告

卓榮泰。（圖／中天新聞）

賴清德說，「我支持行政院卓榮泰院長依循憲政機制，針對條文中可能涉及違憲疑慮之處，循法定程序提出釋憲及暫時處分之聲請，交由憲法法庭作出最終判斷，讓各界有清楚的依循。」他強調，退休制度的穩定，是對公教同仁長期付出的承諾，也承載社會對公平與永續的期待。我們必須確保退撫基金穩健、可長可久，避免將未來財務壓力轉嫁給下一代，甚至成為全體納稅人的共同負擔。

立法院日前通過停砍公教年金。（圖／中天新聞）

賴清德指出，本次修法將使公教年金制度提早破產，明顯違反憲法第70條，剝奪行政院預算提出權；侵害憲法增修條文第6條第1項考試院掌理公務人員退休撫卹職權等之虞。面對爭議，更需要回到制度本身，透過法律程序與憲法法庭審查，妥善回應社會關切。他期盼朝野理性面對、彼此尊重，也請社會大眾支持憲政機制的正常運作。守護憲政秩序、維護社會公平，是我們共同的責任。

延伸閱讀

Kolas稱世界沒有一個族叫「中華民族」 楊渡：國家機器沒權力說東道西

賴清德彈劾程序啟動！謝龍介喊：讓民意當真正的裁判

海基會董座傳由蘇嘉全接任？陸委會沒否認：人事案正在作業中