停砍年金啟動訴訟 李來希：要有像敖犬死咬不放的鬥志

李來希(左一)14日拜會立委翁曉玲(左二)。(取自李來希臉書)

停砍年金案去年在立院過關，但行政部門聲請釋憲且未執行，全國公務員協會前理事長李來希表示，訴訟程序正在啟動，教師們要從地方政府開始，公務人員比較麻煩，「不過，我們會設法克服」。

李來希日前摔傷，昨天帶傷來到立法院拜會之前力推停砍年金案的立委翁曉玲尋求協助，他今天表示，碰到無賴的政權實在很無奈，部分公教退休夥伴等不及，似乎已經放棄了對抗的意志。

但他提醒夥伴們，對抗無賴政權的鬥爭才要開始，一定要有足夠的勇氣與鬥志，要有死纏爛打的決心，「要有像敖犬一樣死咬不放的鬥志，不咬下一塊肉誓不罷休，這樣子無賴們才會怕，才會知所收斂」。

廣告 廣告

李來希指出，訴訟程序正在啟動，教師們要從地方政府開始，「好歹地方政府藍綠參半」，但公務人員比較麻煩，並批評考試院與銓敘部是無賴的大本營，「有點棘手！不過，我們會設法克服的，夥伴們加油！」

【看原文連結】