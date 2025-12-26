停砍年金恐遭副署不執行 傅崐萁：台灣已變完全人治的國家

傅崐萁表示，台灣已經變成完全人治的國家，賴清德想做什麼就做什麼。（圖／黃耀徵攝）

立法院日前三讀通過停砍年金法案，三讀咨文已送達總統府及行政院，據了解，在憲法法庭恢復運作後，行政院預計將採「副署不執行」做法，並聲請釋憲。國民黨立院黨團總召傅崐萁今（26）日表示，台灣已經變成完全人治的國家，賴清德想做什麼就做什麼。

傅崐萁指出，賴清德政府從去年就職到現在，有多少的案子完全不依法執行，現在台灣已經變成一個完全人治的國家，賴清德想做什麼就做什麼，賴清德不願意聽，不願意看，甚至也不願思考，到現在還以為是台南市長，把立法院當台南市議會處理。

廣告 廣告

傅崐萁續指，昨天賴清德有說在野黨要注意憲政，賴已經告訴全世界的民主國家，「大法官是五大於六」，滑天下之大稽，以後小學生的算數都要重教，如果這是「賴語錄」、「賴氏憲法」的規定，非常遺憾。

至於賴清德提到的總預算問題，傅崐萁批評，總預算本身就是違法的，違法預算還要強迫國會一起當共犯，審查違法的預算。一個違法的總統要叫大家一起跟他違法，這是教壞小孩，「我們做該做的事情」。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

命理師分析張文面相 點出「1特徵」心機重、易搬弄是非：恐招人怨

全是台灣訂單！一次訂1500根「鋼鐵香蕉」 網歪樓笑翻：急診要忙了

張文父母下跪道歉！律師稱「匯錢給孩很正常」 籲別再追殺：他們剛死兒子