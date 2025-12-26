停砍年金憲政對決 行政院「副署不執行」下週聲請釋憲

立法院三讀通過停砍年金法案後,行政與立法兩院的憲政攻防再度升級。卓榮泰院長宣布將副署使法案生效,同時聲請釋憲及暫時處分,採取「副署但不執行」的策略,試圖在憲法法庭恢復運作後尋求最終裁判。這場年金改革攻防戰,已演變成執政黨與在野陣營針對憲政體制的全面對決。

行政院的立場看似矛盾實則精算。政務委員林明鑫特別澄清「副署不執行」並非精準法律用語,強調將在行政權範圍內採取合法合憲處置。這種模糊表態既保留副署的憲政義務,又透過釋憲程序爭取時間,避免立即執行可能衝擊退撫基金財務的法案。銓敘部警告,若恢復舊制,基金恐提前破產,缺口高達近7000億元,最終將由全民買單。

然而在野黨的反擊同樣犀利。賴清德總統批評立法院卡預算「沒資格談憲政」,立即引發國民黨與民眾黨激烈反嗆。賴士葆直指警消退休金、軍人加薪不編預算、財劃法不副署等爭議,痛批賴清德「不合己意就自創憲法搞獨裁」。在野陣營將預算僵局歸咎於行政院未編列相關項目及拒絕副署財劃法,形成「你擋我法案,我卡你預算」的惡性循環。

這場憲政大戰的核心問題在於權力制衡機制的失靈。當行政與立法兩院各執一詞,都搬出憲法條文為自己背書時,憲法法庭的角色就顯得格外關鍵。卓榮泰強調在憲法法庭恢復運作後願意副署,正是將球踢給司法機關作最終裁判。

年關將近,115年度總預算仍卡在程序委員會,年金改革爭議又起波瀾,加上財劃法副署爭議未解,台灣憲政體制正面臨多重考驗。無論哪方勝出,這場憲政攻防都凸顯出朝野缺乏互信、對話機制失效的困境。

