停砍年金政府要撥補6970億？翁曉玲轟造謠：僅需3600億

立法院12日三讀通過公教年金停砍的相關修正案，公教人員停止月退休金逐年遞減1.5%，讓退休金自113年後不再遞減。銓敘部指出，新法通過若要確保退撫基金不提前破產，政府將撥補6970億元。對此，國民黨立委翁曉玲痛批賴清德政府造謠，表示政府雇主應補足退休準備金是3600億，不是7000億。

國民黨立委翁曉玲。（資料照／中天新聞）

立法院會12日下午處理攸關停砍年金的「公務人員退休資遣撫卹法」、「公立學校教職員退休資遣撫卹條例」部分條文修正草案。但由於11日協商三黨均無共識，藍白各投自己的版本，最終藍營挾帶人數優勢，通過國民黨版停砍年金版本。未來公教人員年金回溯至113年不再逐年調降，且隨消費者物價指數成長率達正百分之五時，年金應隨之調整。

廣告 廣告

翁曉玲今（16）日在臉書發文提到，「賴政府不公布不執行法案，逼公教上街頭？賴政府造謠，政府雇主應補足退休準備金是3600億，不是7000億」。賴清德在15日於院際國政茶敘後發表的錄影談話中指出，反年改法案若實施後，全體國人必須「額外」付出近7千億元填補年金基金缺口，平均每位國人要付3萬元，此說法與民進黨中央的造謠貼文如出一轍，說什麼公教人員退休金停砍，政府10年內將需要撥補6970億元。

翁曉玲表示，根據銓敘部11月5日對立法院所提出之報告，於112年停止調降公教人員所得替代率之後，政府做為雇主，10年應補足退休準備金的金額是3600億，平均每年是360億，這對願意花1.25兆去採買軍武的民進黨政府而言，根本就是很小的錢。況且，補足該提撥的退休金，本來就是政府身為雇主的法定義務和責任，沒有任何藉口理由可以推諉。

銓敘部。（資料照／中天新聞）

翁曉玲指出，至於賴清德和民進黨講的7000億的數字，是將政府應負擔的「公教退輔新制個人退輔專戶」的退休準備金提撥3370億錢，併同「十年應補足舊制退撫基金3600億」的錢合併計算。但退休舊制和新制根本是二碼子事，本來就不該混為一談。

簡單來說，雇主對新員工和老員工的薪資退輔條件本有所不同，怎可把該給老員工的退休金擅自扣減短發，還謊稱是要留給新員工的退休金？

翁曉玲痛批，民進黨政府一直對外以不實數字誇大造謠，意圖挑起台灣社會的族群對立，擾亂社會安寧，攫取政治利益。現在公教退休金停砍法律通過了，卓榮泰極有可能不副署、不執行、賴清德不公布該法律，仍照舊繼續扣減公教人員的退休金。這是要逼人民走上街頭、推翻賴政府的暴政嗎？

總統賴清德。（圖／中天新聞）

最後翁曉玲奉勸賴政府不要玩火自焚，看看滿清末代皇帝1908年公布『欽定憲法大綱』第3條的下場：「凡法律雖經議院議決，而未奉詔命批准頒布者，不能見諸施行」，即賦予皇帝對議會通過的法律擁有最終的批准權和否決權，此法公布不到3年，滿清就滅亡了，賴政府想步後塵嗎？

延伸閱讀

賴清德拆解憲政秩序！鄭麗文舉他5毀憲亂政事蹟：將民主帶向獨裁

翁曉玲喊砍賴清德、卓榮泰薪水 總統府：真正尸位素餐的是立委

挺卓揆不副署賴清德就戰鬥位置 黃揚明：他要的團結是所有人聽他