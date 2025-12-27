停砍年金政院副署再釋憲 李來希開轟：總統「令」是個屁

立法院會日前三讀通過停砍公立學校教職員年金以及公務人員年金，賴清德總統昨（26日）公布並批示，修法將使公教年金制度提早破產，明顯違憲，允宜聲請憲法法庭判決及暫時處分。行政院和考試院也決定向憲法法庭聲請釋憲及緊急處分。全國公務人員協會前理事長李來希今（27日）對此表示，原來總統「令」只是個屁！

針對立法院日前三讀通過《公務人員退休資遣撫卹法》及《公立學校教職員退休資遣撫卹條例》修正條文，賴清德昨表示，考量公教年改攸關重大公共利益，已依法公布並作出批示，請相關機關依憲政程序審慎處理，以維持國家財政與制度穩健。他表示，支持行政院長卓榮泰依循憲政機制，針對條文中可能涉及違憲疑慮之處，循法定程序提出釋憲及暫時處分之聲請，交由憲法法庭作出最終判斷，讓各界有清楚的依循。

另外，考試院也表態，將盡速啟動聲請釋憲程序，由銓敘部先依《憲法訴訟法》規定，將適用新法會產生牴觸憲法的疑慮報請考試院審議，經院會程序同意後，再向憲法法庭聲請釋憲和暫時處分。

對此，李來希今發文質疑，總統已公布法律並經行政院長副署，刊登公報，行政院及考試院院長卻揚言不執行，中華民國最高行政首長公然怠忽職守帶頭違法，請問這是什麼樣子的法治國家？文官可以行使抵抗權拒絕行政院長與考試院院長的違法指示嗎？當然可以只是沒人敢！家有老小飯碗比較重要，不是嗎？悲哀啊，原來總統「令」只是個屁！

李來希並批，「台灣的行政法學者都不見了？是躲起來龜縮了嗎？請問：你們以後怎麼教導學生什麼是『依法行政』？行政院長卓榮泰與考試院院長周宏憲還都是法律系畢業的人，知法玩法，這回真把令箭當雞毛了！」

