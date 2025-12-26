停砍年金政院將副署聲請釋憲 教師團體揚言上街抗議

在藍白黨團人數優勢下，立法院日前三讀通過停砍公教年金法案，由於行政院多次表示，該修法會讓退撫基金提前破產，因此傳出26日行政院會上，拍板對停砍公教年金副署不執行，同時將聲請釋憲。

根據平面媒體報導，政院未比照《財劃法》修法採取「不副署」方式，而是「副署不執行」，是因為憲法法庭近期復活，5位大法官判決《憲訴法》修法違憲後，府院高層決定改以釋憲解決爭議。

全教產前理事長黃耀南回應，「對於這些我們公教人員來講，我們權益馬上就受損了。我們也應該會包括召開記者會，或是號召退休人員到法院提起訴訟，也不排除到行政院前去抗議。」

廣告 廣告

攸關公立學校教職員年金，教師團體批評政院不執行做法，並揚言不排除走上街頭抗爭。國民黨則呼籲，賴總統應善待軍公教警消。

立法院國民黨團書記長羅智強說道，「請你對公教柔軟一點吧，公教為了所謂的民進黨標舉的年金改革，已經被削其血肉了，那今天也不過是請求停砍，卑微地請求停砍。」

民進黨立委吳思瑤表示，「我們當然期待憲法法庭能夠做為人民權益最終的守護者，將（停砍）年改案交付釋憲，並且申請暫時處分，我想這是眼前的當務之急。」

眼下朝野難以達成共識，對抗僵局持續升級。