停砍年金政院擬「副署不執行」 羅智強要賴清德有「三顆柔軟的心」就能審總預算

國民黨團書記長羅智強今天（26日）表示，請賴清德要有三顆柔軟的心，包括對軍公教、警消柔軟一點，「如果賴清德有三個柔軟的心，總預算預算早就開始審了。」（資料照片／鄒保祥攝）

立法院會先前三讀通過停砍公教年金法案，傳行政院今天（26日）擬採「副署不執行」因應。對此，國民黨團書記長羅智強今天表示，總統賴清德一直說立法院不審預算。事實上，在卡預算的就是賴清德，因此他請賴清德要有三顆柔軟的心，包括對軍公教、警消柔軟一點，「如果賴清德有三個柔軟的心，總預算預算早就開始審了。」

針對政院擬對停砍年金法案「副署不執行」，羅智強今天上午受訪時直言，他誠心建議賴清德要有三顆柔軟的心，賴清德一直在說立法院不審預算。事實上，在卡預算的就是賴清德那一顆冷漠的心，如果賴清德有三個柔軟的心，總預算預算早就開始審了。

羅智強指出，第一個柔軟的心，就是要對軍人要柔軟，軍人保家衛國在前線衝鋒，賴清德說要花9500億的預算來做國防，要花1.25兆的軍費來買武器，但有沒有想過軍人編現比這麼低的最大原因，就是因為政府無法給軍人足夠的尊嚴和待遇。

羅智強表示，國民黨是站在捍衛國家安全、捍衛軍人福祉的立場，提出軍人加薪法案，但很遺憾賴清德違法不編預算。

羅智強坦言，他們也很急著想審總預算，但卡預算的就是賴清德那一顆冷漠無情的心，他拜託賴清德為軍人多著想，「如果你願意編軍人加薪的預算，立法院立刻就會開始審查預算」。

羅智強續指，第二顆柔軟的心要獻給警消，現在很多重大公安事件，衝在第一線保護市民的就是警察。若發生火警，就是消防人員、打火弟兄保衛人民，但立院通過警消退休保障的預算，賴清德硬是違法不編，若賴清德願意將警消退休保障的預算編足了，總預算就可以審了。

最後，羅智強提到，第三顆柔軟的心就是要對公教柔軟一點，立法院修正停砍年金，是因為民進黨標舉的年金改革已經被削其血肉了，他們今天不過是請求停砍，作為立法委員，他們當然必須保障國家棟樑，「只要賴清德有這三顆柔軟的心，總預算怎麼會不審呢？」



