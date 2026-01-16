停砍年金新抗爭啟動！他曝軍公教維權悲歌：公務員太太退休看帳戶驚覺一事

台灣關稅降至15%終於敲定，然而國內政壇仍是對立態勢，除總預算、國防特別條例引發朝野激烈交鋒外，去年底三讀通過攸關停砍公教年金案的《公務人員退休資遣撫卹法》與《公立學校教職員退休資遣撫卹條例》修正案，在行政院及考試院先後遞狀聲請釋憲及暫時處分後，如今也陷入僵局。軍公教反年改大將、全國公務人員協會前理事長李來希今（16）日分享，太太已正式退休，感謝照顧她的長官和同事；但話鋒一轉，李來希也感嘆，奉勸還在職軍公教夥伴別再存有息事寧人的幻想，執政者數著大家的血汗錢，卻舔不知恥的告訴社會「我們吃太飽領太多」，他強調，不要回合法的權益，誓不罷休，退休夥伴要吃好喝好，因為追討退休所得的抗爭才要開始。

總統賴清德雖在去年底已正式公告停砍公教年金法案，但政院亦同步提起釋憲，引發退休軍公教團體不滿，國民黨立委翁曉玲月初在臉書中指出，法案公告施行後， 銓敘部、教育部等相關機關就應依法行政，停止調降公教退休所得替代率，並回溯自2024年1月1日起適用，以及退休金按消費者物價指數（CPI）累計成長率調整，並重新發給正確的退休金審定函；而後她在立法院司法委員會召開「公教警消退休金改革法案之具體執行措施」會議，質疑銓敘部、教育部宣稱重新核發審定函要花費半年的時間，根本是假議題。

停砍公教年金一度爆「出包」 李來希指假議題、劃錯重點

除「溢扣」爭議外，近日停砍公教年金案再爆出沒有寫到「施行日期」，導致公教領不到退休金等爭議。對此，李來希強調這是炒作、假議題，劃錯重點，法條文字簡單明確，就是退休公教人員的退撫所得替代率回復到2023年1月至12月31日的標準，且修法生效後所有的給與標準不得違反2023年的給付上限標準，沒有疑問。李來希曾在月初曾號召全國公教警消共同向行政院表達嚴正抗議，他15日也喊話，有許多夥伴似乎已經放棄了對抗的意志，但面對這樣的無賴政權，必須要有死纏爛打的決心，死咬不放的鬥志。

李來希今則在臉書貼出太太與立法院長韓國瑜及同事們的合影，表示太太終於退休，正式成為自由人，然而敬業的她退休後第一天竟然是回辦公室處理雜務；李來希也對太太的長官、同事表示感謝，讓自家太太順利圓滿的全身而退。李來希感嘆，近10年投身軍公教維權運動，太太跟著受累受怕，身為公務人員的太太直到帳戶出現退休所得，才得驚覺金額幾乎是對半砍，只有在職所得的半數，才真正覺得疼覺得痛，「未經他人苦，莫勸他人善」。他回憶，太太有次不經意地說「還好有你」，自己的退休金補足太太的損失、生活需求，自己則靠理財存活，真是公務人員的悲歌。

