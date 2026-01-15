「停砍年金是替軍公教稍微止血！」工程師嘆：在黨的阻撓下，連止血也不可得了

立法院去（2025）年三讀通過《公務人員退休資遣撫卹法》及《公立學校教職員退休資遣撫卹條例》修正案，但行政院與考試院先後聲請釋憲及暫時處分，讓退休軍公教團體相當不滿。對此，時常針對時事做出評論的臉書粉專「工程師看政治」感嘆，軍公教系統龐大而腐敗，問題極複雜，絕對不是一個「停砍年金」就可以救回來的，藍白法案不過稍稍止血而已，不過在黨的阻撓下，怕是連止血也不可得了。

工程師今（5）日撰文回顧，2018年7月1日起，公教人員年資滿15年時，所得替代率由45%降至30%；年資滿35年時，所得替代率由75%降至60%，分10年達成，簡單說，就是逐年砍退休金。最近立法院年金改革的修正案，決議停止逐年遞減退休所得（回到2023年的水準），三讀是通過了，但現在被黨卡住，黨政府說「系統調整要半年時間」，所以先照原規定發退休金。工程師質疑，最好改個設定要花半年時間，不過就是公式減少一個項目而已，是有多難？「這理由擺明是說謊，黨只是不想發錢而已。」

薪水凍漲+年金改革 高普考報名人數腰斬

工程師表示，退休金是什麼不義之財嗎？當然不是。當初報考公務員的人，絕大多數是看上它的穩定與退休俸才入坑的，要不然，公務員薪資幾乎不隨通膨成長，大多數單位官僚習氣都極重，能有什麼吸引力？30年前月薪4萬，還算中高薪，但30年後月薪還是4萬，僅能糊口而已，這就是公務員的風險，相對優渥的退休金是對這風險的補償，而且也沒有優渥到哪裡去，跟通膨相比還差得很遠。

廣告 廣告

工程師提到，薪水凍漲+年金改革，一則降低當前誘因，一則降低未來的保障，失去長遠的信心，一定會影響到公務員的徵人狀況，2013年高普考還有14萬人報考，2022年僅剩7萬人，人數腰斬，即為明證。

教職工時長、薪水低 工程師嘆：退休金還被砍可說是四面楚歌

工程師感嘆，教職也面臨同樣的場景，截至去年8月底，全台3303所公立國中小仍缺少1429名教師，以前是滿地流浪教師沒地方去，現在是學校一再辦甄選也很難徵到老師，出現亞洲少見的「教師荒」。很多人當上老師，卻也是待沒1、2年就離開，因為學校壓迫兼做行政，教育局壓迫開檢討會議，必須管理卻又沒有權力管理學生，工作時間長、責任大、薪水又低，退休金還要被砍，可說是四面楚歌，這種火坑，當然是愈早走愈好。

工程師直言，我們的軍公教體系基本是共產主義，升遷不看實力，全看黨意，底層勞工不但是能者過勞，多勞還不能多得，本來沒有多少優秀人才願意加入，何況是退休金被砍？軍公教系統龐大而腐敗，問題極複雜，絕對不是一個「停砍年金」就可以救回來的，藍白法案不過稍稍止血而已，不過在黨的阻撓下，怕是連止血也不可得了。前經濟部長李國鼎曾說，「若一流的人才不入政府服務，國家就不會進步」，我們也只能說，那個時代早已過去了，政府如果能不退步，我們就謝天了。

更多風傳媒報導

