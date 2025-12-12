停砍年金有助招攬公教人員？ 專家提醒執政黨「隨便告」後座力：是否太過了

我國公務員報考人數從2015年的逾32萬人，降至2024年的16萬多人，引發外界討論。淡江大學風險管理與保險系副教授郝充仁，被問及停砍年金是否可能舒緩公務員招攬人才情況？他認為，「一半同意，一半不同意」，並分析其背後因素。

郝充仁本月5日接受Youtube頻道「范琪斐的美國時間」專訪，節目於9日播出。主持人范琪斐提到，過去因為會保障退休，所以公務員人才招攬方面比較容易，但現在因為砍來砍去，老師、公務員找不到人，停砍的話，有可能舒緩此狀況嗎？同意這個說法嗎？郝回應，「一半同意，一半不同意」，因為退休金當然跟招攬人是有一定的關係，現在年輕的公務員（2023年以後）用所謂的確定提撥之後，跟外面的職場、民間的差不多，當然提撥金額稍微高一點點恐影響誘因，可是公務員仍保障就任，意即不能夠以什麼理由就把人辭退掉。

針對現在年輕人不願意當老師、公務員的狀況，郝充仁倒覺得跟職場的氛圍有關，他呼籲執政黨要去考慮一件事情，就是現在強調「什麼人家有權可以去檢舉你什麼事情，這種是不是太過了？」他舉例，為什麼大家都不願意當老師，以前學生對老師可是非常尊敬的，當然相信那時候老師可能有稍微太威權了，但問題就是，那個時候的老師覺得自己是很有尊嚴的。

因此郝充仁奉勸執政黨一件事情，已經是執政黨了，不要再拿以當游擊隊的那一招，已經是政府軍，要開始長治久安，真的要去考量這些公務員是你的員工，要善待，「現在好像感覺這些人不是你的人」；他續指，為什麼不願意當老師？學生隨便告一告，老師就要做什麼，會覺得非常超級沒有尊嚴。

不過，范琪斐認為，這個跟民進黨執政未必有直接的關係，反而是因為當今社會比較開放民主，大家比以前更重視個人權益。郝充仁則回應，應該講，「我們有很多的法規，但我想執政黨已經執政了快10年，當然相信對於所謂的被害人、學生或者是家長，可能要保障多一點，可是也要理解是一個衡平的這件事情，現在失衡了，這些老師、公務員、軍人某種程度也是你的員，應該善待，然後有一些方式去讓他們感覺這個工作是有尊嚴的，倒不完全是因為退休金，而是覺得沒有尊嚴，然後才會不如歸去。

范琪斐追問，也就是停砍年金這件事情，對於留住人這件事情，你覺得幫助不大？郝充仁坦言，幫助不大。

