停砍年金案不副署？賴清德：年改不該因倉促修法而走回頭路

行政院長卓榮泰15日宣布不副署財劃法，外界預期停砍公教年金案會成為下一個不副署的法案。賴清德總統今天強調，2016年開始推動的年金改革，是出於讓世世代代都能夠領得到的核心目標，不應該因為倉促修法而走回頭路，更不該把年金破產的風險推給下一代承擔。他相信國人都期待年金制度能夠在合法、合理、負責的情況下再次被審慎檢視。

立法院日前通過《財政收支劃分法》，在行政院提出的覆議案遭藍白聯手否決後，行政院長卓榮泰15日召開記者會宣布不副署財劃法修正案，並表示若立法院對此決定有意見，可依法對他提出倒閣、不信任投票。賴清德隨後也發表錄影談話，支持卓榮泰決定不予副署《財政收支劃分法》。

由於賴清德總統昨天召集行政院與考試院舉行的國政茶敘，也討論到立法院日前三讀通過的停砍年金相關法案，外界也預期會是下一個不副署的法案。

賴清德今天下午出席「114年公務人員傑出貢獻獎表揚大會」，比原訂時間遲約4分鐘，賴清德一一點名得獎代表的貢獻，並感謝大家的付出，「各位的努力，是社會安定於民主韌性的關鍵力量」。

賴清德指出，公務人員是國家運作的基石，而政府的職責就是要承擔重任的人，能夠安心投入長久服務，因此，過去4年政府三度調升軍公教薪資，包括今年加薪3％。

他說，在2016年開始推動的年金改革，從來不是否定任何人的貢獻，而是出於讓制度永續，讓世世代代都能夠領得到的核心目標，確保財政永續，是政府對所有世代、對全體國人、對國家未來的共同承諾。現在公教年金制度不應該因為倉促修法而走回頭路，更不該把年金破產的風險推給下一代承擔。

他相信國人都期待，對於年金制度能夠在合法、合理、負責的情況下，再次被審慎檢視，政府也會持續努力，確保年金制度財務永續，符合世代公平、正義。

另外，賴清德表示，他期許所有公務同仁面對快速變動的國際局勢與科技浪潮，大家都能夠與時俱進，善用各項數位與AI工具，讓國家的治理對人民的服務，都能夠一步一步升級，結合產官學界的資源培養更多具數位思維、善用科技，並且堅守公共價值的公務人才，不僅讓公務體系更有效率，也讓服務更即時更貼近國人的需要。

最後，他再次恭喜所有得獎者的同仁跟團隊，也要向在背後默默支持的各位家人，致上最高的敬意，「讓我們一起繼續努力，用專業守護國家、用制度照顧人民，我相信只要公務體系繼續勇敢創新，將能夠為台灣的未來發展，打下更穩固的基礎」。

