停砍年金案引發朝野激辯！12月12日是否三讀成焦點

國民黨與民眾黨攜手推動「停砍公教年金」修法，目標在12月12日於立法院完成三讀程序，停止繼續調降公教人員的退休所得替代率。據悉，立法院司法及法制委員會已預計於12月4日下午召開協商會議，並在相關草案冷凍期結束後，最快於12月12日進行院會表決，為此議題闖關三讀鋪路。

過去，前總統蔡英文主導的年金改革自2018年起，逐年將公教人員退休所得替代率調降1.5%，引發部分群體的不滿。國民黨團將「停砍年金案」列為本會期優先法案，並於11月5日和6日完成《公務人員退休資遣撫卹法》及《公立學校教職員退休資遣撫卹條例》的修正草案審議。修法重點包括：自2024年起不再調降退休所得替代率，或於2025年後終止調降；此外，退休所得將隨在職人員的調薪幅度或依消費者物價指數（CPI）調整。

對此，行政院發言人李慧芝警告，若依在野黨提案，自2025年起停止調降退休所得替代率，公、教退撫基金恐將提前用罄；若退休金未來隨現職人員薪資調整，勢必造成更大的財政壓力。李慧芝強調，立法院、行政院及考試院應共同努力，確保年金制度的永續性與世代公平。

針對此次修法，國民黨立委吳宗憲表示，國民黨與民眾黨並非反對年金改革，而是認為退休所得替代率經多年調降，已達公平正義的要求，應進行法律檢討。他批評民進黨不應再以「反年改」為由扣帽子，並呼籲朝野應理性討論。他進一步指出，政府多年來持續超徵稅收，財政狀況相對穩定，加上通貨膨脹壓力，年金制度應與時俱進，否則可能影響年輕世代進入公務體系的意願。

國民黨團書記長羅智強則強調，黨團將全力推動停砍年金案，並表示雖然無法透露具體時間表，但作為優先法案，國民黨不會放過任何處理的機會。而民眾黨立委林國成則表示，民眾黨支持停砍年金，但不贊成恢復至年改前的制度。他指出，年金改革初期，考試院已將退休所得替代率訂為70%，但目前已降至66.5%，應停止繼續調降，並呼籲各黨派坐下協商。

然而，民進黨團幹事長鍾佳濱則強調，年金改革是跨黨派的共識，無論是2012年時任總統馬英九提出「年金改革，今天不做，明天就會後悔」，或是2017年時任台北市長的柯文哲批評反年改團體皆顯示改革勢在必行。他進一步指出，根據民進黨團11月初發布的民調，延續年金改革的支持率接近六成，並呼籲行政權與公民攜手，反對在野黨為政治利益推動爭議性法案。

目前，國民黨已確定於12月4日展開黨團協商，並計劃於12月12日正式在立法院會中闖關三讀。此次修法雖無法完全彌補過去損失，但國民黨認為，這將是停止進一步削減公教人員退休所得替代率的重要一步。

