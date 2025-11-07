停砍年金案藍白拚年底三讀，蔡英文：公教年金改革不該半途而廢「只靠政府預算，救不了大家退休金」

立法院司法及法制委員會周四（11/6）審查「公立學校教職員退休資遣撫卹條例」相關修正草案（停砍年金），儘管銓敘部、教育部與民進黨都盼維持現行年金改革制度，朝野難達共識但仍完成條文審查，送院會處理前須經朝野協商，然因藍白擁席次優勢，料仍將闖關三讀。 在總統任內主導並推動年金改革的前總統蔡英文，周四於臉書發文喊話「年金改革，不該半途而廢」，強調「只靠政府預算，救不了大家的退休金」。她直言年改是前總統馬英九在交接時，特別交代他們要完成的工作。 蔡英文表示從年改實施至今，已節省2590億元挹注到基金，若再次「走回頭路」，把問題丟給後代來承擔，是不負責任的做法。 她示警，如果未來每年中央政府總預算，有一成以上甚至兩成必須用來挹注退休基金，一定會嚴重排擠各項建設、國防與福利支出。

藍力推公教「停砍年金案」 教師退撫基金需分20年撥補1660億元

繼11/5審查「公務人員退休資遣撫卹法」修正草案完竣後，在中國國民黨團主導下，立法院司法及法制委員會周四接續審查涉及教職人員退休金的「公立學校教職員退休資遣撫卹條例」修正草案。

在此修法中，中國國民黨團及多名立委共提12版本，主張自2024或2025年起停止調降教職員退休所得替代率，並討論退休金是否隨在職人員調薪或依CPI調整。

教育部所提書面報告指出，根據退撫基金第9次精算結果，若持續維持現行年金改革措施，教育人員退撫基金原預估於民國134年用罄，但由於自112年7月1日起新進人員改採個人專戶制，導致基金用罄年限提前至131年。若要維持原134年用罄時程，需分10年每年撥補136億元，總計1360億元，或分20年每年撥補83億元，總計1660億元。

藍稱「朝野理性討論」完成審查 喊話綠營勿杯葛、覆議、提釋憲

在條文逐條審查時，儘管銓敘部、教育部與民進黨團考量財政負擔，主張維持現行制度，但因朝野意見分歧，全案經審查後，裁定保留所有條文送交朝野黨團協商。

國民黨團事後表示，相關修正草案在朝野以理性審慎討論下完成審查，公教年金停砍相關修法提案，送院會處理前，需經朝野黨團協商。國民黨團強調，在兼顧「世代公平」、「職業平等」、「年金永續」三大前提下，以最快速度完成初審。

國民黨團預計在今（2025）年底完成三讀修法，「還給退休公教人員一個公道，一個有尊嚴的退休晚年」。國民黨團痛批，過去八年民進黨掌握國會多數，在多數暴力下，民進黨政府破壞信賴保護原則，毀棄政府對公教人員的退休年金承諾，惡意強砍退休年金。

國民黨團強調，為退休公教人員找回基本的公平正義，不只是國會的責任，更是政府的義務，呼籲民進黨團在公教退休年金停砍案未來朝野黨團協商時，不要再杯葛、覆議、釋憲，拖延修法，好好拿出配套措施，才是現在民進黨政府最該做的事。

吳思瑤嘆「狗吠火車」 蔡英文發聲「年改不該半途而廢」

民進黨立委吳思瑤在臉書炮轟此次審查是「狗吠火車」，藍白反年改列車還是輾壓而過。她說，費盡唇舌，藍白毫不理性、務實、科學的立委還是裝聾作啞講不聽，年改法案打包送出委員會了，下一關就剩院會表決了。

吳思瑤感慨年金改革半途而廢、功虧一簣，就是毫無節制的預支未來，債留子孫，更是出賣整個年輕世代。

蔡英文在臉書發文指出「年金改革，不該半途而廢」，強調「只靠政府預算，救不了大家的退休金」。她表示在其總統任內，為讓國家財政永續，政府推動了年金改革，也是馬英九總統在交接時，特別交代他們要完成的工作。

蔡英文說，過去年金改革引發了許多風風雨雨，直到她卸任時，我的心中只有感謝兩個字，感謝全體軍公教人員的體諒，讓國家能夠長治久安，一個「體制健全、體質良好」的年金制度，也就此逐漸穩固。

年改至今已節省挹注2590億元 蔡英文憂走回頭路「不負責任」

蔡英文指出，從年金改革實施到現在，整體已節省2590億元挹注到基金，若能按照規畫繼續漸進微幅調降給付到2029年，財務改善效果一定會更多。

不過蔡英文表示，如今在野黨又再次在立法院提出要「停止改革」 ，讓人擔心好不容易穩定的軍公教年金制度，又將再次走回頭路，繼續加重基金的財務負擔，提高破產的風險，把問題丟給後代來承擔，這是不負責任的做法。

蔡英文示警，如果未來每年中央政府總預算，有一成以上，甚至兩成必須用來挹注退休基金，一定會嚴重排擠各項建設、國防與福利支出。她喊話面對年金改革的議題，整個社會必須堅守理性、專業，讓改革持續、讓制度永續，更重要的是，財源要擴增，尋找新的專屬財源。

最後，蔡英文也分享重新改版再出發的「想想論壇」（ Thinking Taiwan Forum）有兩篇新上線文章，她期盼在「公平」與「永續」的原則下，共同找出穩定的財源，為台灣下一代留下令人安心的制度。

相關新聞： 影／年金改革倒退！藍白聯手停砍公教年金「送出委員會」，王鴻薇：只是提早4年破產，又不是40年





