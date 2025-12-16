停砍年金案 卓揆不覆議、不副署

賴政府定調以不副署對抗藍白在立法院通過的三讀法案後，賴、卓昨日安排多場活動，強化說明不副署的理由。圖為賴清德總統（右）與行政院長卓榮泰（左）16日共同出席「台灣社福總盟聯合感恩餐會」。（姚志平攝）

行政院長卓榮泰決定不副署《財劃法》後，16日就藍白聯手通過的停砍公教年金法案表示，政院不提覆議。據了解，卓將採「不覆議，不副署」方式，讓法案無法公布實施。國民黨主席鄭麗文痛批，已三讀的法律卻因賴清德總統不喜歡就可作廢，這是拆解憲政秩序，把國家帶向獨裁。

賴政府定調以不副署對抗藍白在立法院通過的三讀法案後，賴、卓昨日安排多場活動，強化說明不副署的理由。賴、卓昨晚出席「台灣社福總盟聯合感恩餐會」，2人在台下隔鄰而坐，頻頻咬耳朵，賴上台致詞時，表明省略致詞內容，邀請與會者共同觀看他15日發表的錄影談話，並再度重申，支持卓揆依據《憲法》第37條，對立法院強行通過的財劃法不予副署。

根據《憲法》規定，立法院三讀通過的法律案移送總統及行政院，除非行政院提出覆議，否則總統應於收到後10日內公布生效，且《憲法增修條文》規定，若覆議時經全體立委二分之一以上決議維持原案，「行政院院長應即接受該決議」。但《憲法》第37條也明定，總統依法公布法律、發布命令時，「須經行政院長的副署」，因此給了民進黨不副署的操作空間。

立法院日前三讀通過《公務人員退休資遣撫卹法》、《公立學校教職員退撫條例》部分條文修正案，確定停止公教人員年金逐年遞減的機制，退休所得替代率將回溯並維持在民國113年水準。

賴清德昨日頒發「公務人員傑出貢獻獎」時，重申年金改革不應該因在野倉促修法就走回頭路，更不該把年金破產風險推給下一代承擔，「相信國人都期待年金制度能夠在合法、合理、負責的情況下再次被審慎檢視。」

卓榮泰則在接受媒體專訪時指出，先前針對財劃法提覆議，是提醒在野黨要有所節制，至少讓政院去國會說明，沒想到在野黨「連報告都不讓你去報告，我真的很難接受」，並宣布他決定對年改法案不予覆議。政院不覆議，並不表示照案全收。據悉，行政院將比照《財劃法》不副署，等於讓法案無法經總統公布生效。

鄭麗文痛批，賴政府毀憲亂政，賴清德帶著民進黨拆解我國憲政秩序，以行政意志掐死國會多數民意，將國家從「法治」帶回「人治」，從「民主」帶向「獨裁」。

國民黨立委牛煦廷對民進黨政府所作所為表示毫不意外，輸不起就賴皮，連《憲法》明文規定的行政院覆議權都不使用了，代表卓榮泰就是「死豬不怕滾水燙」，要自行創設、解釋憲法。