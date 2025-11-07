停砍年金案「又見馬維拉」！李來希轟蔡英文只針對軍公教：良心能安？

近日成為政壇焦點，在野的國民黨及民眾黨皆主張​軍公教年金改革（年改）議題停止逐年調降所得替代率；近日，立法院審查攸關「停砍年金」法案的《公務人員退休資遣撫卹法》與《公立學校教職員退休資遣撫卹條例》，最終先後交由朝野協商。而後再任內推動年改的前總統蔡英文6日臉書表示，她感謝軍公教人員的體諒但年金改革不該半途而廢，只靠政府預算救不了大家的退休金；此外她也提及，年改是前總統馬英九卸任的「特別交代」。對此，軍公教反年改大將、全國公務人員協會前理事長李來希直呼「馬維拉又來了！」馬英九的項上人頭究竟要被借用幾次？

蔡英文表示，她任內為了讓國家財政永續，推動了年金改革，而這也是馬英九交接時「特別交代」要完成的工作，她盤點，年金改革實施至今已節省了2590億元，並挹注基金，若能按規劃繼續漸進微幅調降給付到2029年，財務改善效果勢必會再增加。對於藍白在野黨團皆主張停砍年金，蔡英文表示，這令人憂心，好不容易穩定的軍公教年金制度又將再次走回頭路，把基金財務負擔加重、破產風險提高這些問題丟給後代來承擔，是不負責任的做法。她也強調，應讓年金改革制度永續，更重要的是財源要擴增、尋找新的專屬財源。

「軍公教人員這10年來所受到的屈辱真是罄竹難書！」李來希今（7）日在臉書表示，退休金並非領多領少，而是該不該領的問題，合法合規的所得一分錢都不能少，國家制度不能朝令夕改，在國民黨的推動下，近日立法院暫時審查通過停止逐年遞減退休所得的法案，軍公教年改暫時止血，民進黨則是急得跳腳、論述蒼白。國家財政困難是假、基金破產議題也是假，匆匆忙忙，連滾帶爬的敗下陣來，情急之下請出罪魁禍首、推動鬥爭軍公教人員的蔡英文，蔡英文一出手就抬出馬英九來遮醜。

「馬維拉救得了蔡英文？蔡英文救得了民進黨嗎？」李來希暗酸，蔡英文講得真好，所謂「只靠政府的預算，救不了大家的退休金」，這話怎麼不針對勞保基金、農保基金、國保基金？偏偏只能用來對付軍公教人員的退撫基金？這是思維錯亂？還是支持一國兩制？同是一國子民如此差別對待，良心能安嗎？李來希更問，蔡英文支持越域引水擴增財源，但自己引了什麼水？所謂年金改革完全是在既有水坑裡搖水，至今沒看到新的水源、甚至被斷了源頭，「大言不慚，選擇性的傷害特定族群，午夜夢迴，妳的良心能安嗎？」

