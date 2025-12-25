停砍年金法案不副署或釋憲 政院明將定調
立法院會日前三讀停砍公立學校教職員年金以及公務人員年金，咨文已送到總統府與行政院。行政院多次強調會尋求合法、合憲途徑確保退撫基金財務永續。根據估算，行政院最晚須於28日做出覆議、釋憲或是不副署決定；據了解，行政院明天（26日）就會定調將採取不副署或釋憲手段。
立法院會12日三讀通過《公務人員退休資遣撫卹法》及《公立學校教職員退休資遣撫卹條例》第37條、第38條及第67條條文案，停砍公立學校教職員年金以及公務人員年金，三讀咨文日前送至總統府與行政院。
行政院多次強調，前總統蔡英文自107年開始推動年金改革，公、教月退休所得仍為勞保勞退人員的兩倍，但立法院此次修法將讓過去7年的年改成果功虧一簣，且會導致全國納稅人填補財政缺口，因此政院會透過合法、合憲途徑確保退撫基金財務永續。
根據估算，行政院最晚須於28日做出覆議、釋憲或是不副署決定，加以憲法法庭已宣布憲法訴訟法修法違憲，行政院如何決定備受關注。
政院人士說，行政院長卓榮泰已表明不會透過覆議處理此案，至於是否比照財劃法不副署，或是如同今年度總預算案等採取釋憲手段，明天就會定調並對外說明。
責任主編：于維寧
其他人也在看
今年剩6天總預算仍卡程序委員會...賴清德轟：預算都無法如期審查「有什麼資格談憲政？」
賴清德直言，有什麼問題就審查，執政黨禁得起考驗，編的預算都有根據，都符合人民需要，國防預算也是根據國家自我保護的需求所編列...放言 Fount Media ・ 1 小時前 ・ 3
在野提案彈劾總統！郭正亮點這2人：會被搞
[NOWnews今日新聞]行政院長卓榮泰不副署《財劃法》等爭議法案，在野黨提出對總統賴清德彈劾案作為反制。對此，前立委郭正亮推測，彈劾形同對賴清德進行不信任投票，所以賴一定會做其他事，平衡彈劾的影響，...今日新聞NOWNEWS ・ 22 分鐘前 ・ 22
地震當下抱緊妹妹！台東兄妹暖心畫面瘋傳 網讚：太帥了
地震當下抱緊妹妹！台東兄妹暖心畫面瘋傳 網讚：太帥了EBC東森新聞 ・ 2 小時前 ・ 9
白營再失1將！陳諭韋「宣布退出民眾黨」痛訴原因 黨部證實了
民眾黨近來風波不斷，前主席柯文哲因涉入「京華城案」而頻繁出入法院；現任黨主席黃國昌也因「狗仔隊風波」捲入爭議，面臨司法訴訟。沒想到今（25）日再度傳出消息，在台中市北屯區原本有意代表白營參選市議員的陳諭韋，已經正式辦理退黨，並提交聲明書！三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前 ・ 79
陳嘉宏專欄：立委要花錢 等選上總統再說
憲法法庭「復活」之後，行政院是否延續先前的作法選擇不副署已經三讀立法的「中止年改案」？這個問題或可回到兩項判準：第一，立法院三讀法案是否存在「一望即知」的違憲問題；第二，三讀法案是否存在嚴重窒礙難行甚至違背責任政治的問題。若中止年改案有上述其中一項問題，即應慎重考慮不副署；若兩項問題兼具，行政院當然不該副署。鏡報 ・ 11 小時前 ・ 11
藍白共推台灣未來帳戶 衛福部：需要審慎評估 應優先照顧弱勢
國民黨與民眾黨今天共同宣布推動「台灣未來帳戶」，草案明定由政府在12歲以下孩童帳戶存入新台幣5萬元，每年再提撥1萬元，基金投資台股大盤，協助孩童累積人生第一桶金。衛福部對此表示，需要更全面審慎評估，在野黨所提方案未針對不同經濟狀況做差異化設計，政府資源有限，應落實社會投資優先照顧弱勢的精神，兼顧財政紀律與公平配置。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 4 小時前 ・ 63
迴力鏢來了！蘇貞昌舊影片打臉賴清德 網讚：神預言
行政院長卓榮泰拒絕副署財劃法修正案、憲法法庭在5名大法官出席未達法定門檻情況下宣告憲訴法違憲，引發憲政危機持續延燒。有粉專挖出前行政院長蘇貞昌過去擔任民進黨黨主席時的發言影片，內容痛批「當總統毀憲亂政，違反黨國分際，侵犯立法權，民主自由人權就岌岌可危」。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 317
2025全球最繁忙國際航線出爐 桃園機場搶佔第1名
即時中心／林韋慈報導2025年已經進入倒數階段，全球最大航空大數據公司OAG（Official Aviation Guide）公布最新統計，全球最繁忙的國際航線中，與桃園機場相關的航線包辦第1名與第9名，分別為「台北－香港」及「台北－東京成田」航線，表現亮眼。民視財經網 ・ 1 小時前 ・ 15
民眾黨又一戰將退黨！陳諭韋親揭原因 黨部證實了
民眾黨近日頻傳戰將退黨，包括黨發言人李有宜、創黨成員「大媽老司機」朱蕙蓉陸續離開黨內，如今有意參選台中市北屯區市議員的前埔里鎮代會副主席陳諭韋也於日前宣布，已自行向台中市黨部遞交退黨聲明書，並強調之所以決定參選，是因為真心希望能用更多、更具實質影響力的方式帶來改變。對此，民眾黨中市黨部主委陳清龍表示尊重。太報 ・ 2 小時前 ・ 2
蓋到3樓就停工！大安區爛尾樓法拍流標 專家：恐打6折才有人接
台北市大安區建案「大安文樺」，預計興建6樓，但因財務問題，蓋到3樓就停工，淪為法拍屋，24日一拍，結果無人投標。法拍業者...聯合新聞網 ・ 5 小時前 ・ 17
宏都拉斯總統當選人承諾恢復與台灣邦交 外交部：開放務實看待
宏都拉斯總統大選由親台候選人阿斯夫拉勝出，他在競選期間受訪指出，若勝選，他將恢復與台灣邦交。外交部今天（25日）表示，尊重宏國透過民主機制選出的領導人，對其他媒體關切事項，將秉持開放、務實立場看待，目前沒有相關評論。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 3 小時前 ・ 173
騎Ubike疑未待轉！ 小學生刮花千萬法拉利 家長恐代賠12萬
台南11歲小學生騎Ubike與千萬法拉利超跑相撞，僅受輕傷，超跑卻留下明顯刮痕！修復費用估計12萬元，而Ubike保險不含車損，這筆費用恐需由小學生家長全額負擔。外匯車商連紹辰解釋，超跑「細皮嫩肉」，輕微刮傷維修費用也很可觀。此事件再度引起民眾對於使用共享單車的安全意識，提醒應特別注意交通規則，以免造成意外和高額賠償。TVBS新聞網 ・ 1 小時前 ・ 18
賴清德批不審預算沒資格談憲政 民眾黨嗆：2025年底最大笑話
總統賴清德今天表示，如果立院沒辦法如期審查115年度中央政府總預算，還有什麼資格談憲政，希望國會儘速審議中央政府總預算跟國防特別預算。對此，民眾黨表示，一個「不副署、不公布、不執行」三讀通過法案的三不總統，難道想多一個「不要臉」，湊成一個四不像總統？痛批真正踐踏憲政秩序、違背法治精神、全國最沒資格談自由時報 ・ 1 小時前 ・ 2
藍白封殺國防特別條例 政院：切勿延宕自我防衛能力提升
立法院程序委員會今日再度暫緩將行政院所提《強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例草案》及院版《財劃法》列案，行政院發言人李慧芝對此表達高度遺憾，呼籲立法院儘速進行實質審查，切勿延宕重大國防政策與國家自我防衛能力的提升。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 發起對話
台人「寫字、吃菜、拜神」全中國的？鄭麗文被嗆爆
政治中心／李汶臻報導鄭麗文2025年11月1日正式接任黨主席一職，成為繼洪秀柱之後，國民黨史上第二位女黨魁。但她卻連番爆出「驚句」，先前接受外媒《德國之聲》專訪鬧出國際笑話，脫口一句「普丁不是獨裁者」引發各界熱議。過去強調「我們都是中國人」的鄭麗文，12月22日赴東吳大學外雙溪校區演講再冒爭議語錄。她宣稱台灣人「寫中國字、吃中國菜、拜中國神」，所以當然是「中國人」；對此，媒體人詹凌瑀在臉書列出三大點，秒KO鄭麗文的超鬼邏輯。民視 ・ 9 小時前 ・ 212
賴總統籲立院儘速審查總預算 否則有何資格談憲政
（中央社記者葉臻桃園機場25日電）總統賴清德今天表示，如果立院沒辦法如期審查115年度中央政府總預算，還有什麼資格再談憲政，希望國會能支持、協助國家進步，儘速審議中央政府總預算跟國防特別預算。中央社 ・ 2 小時前 ・ 10
過頭了！金正恩摟女兒深情對視「李雪主淪路人」 北韓人看吐：太噁心
北韓領導人金正恩近期頻繁攜女兒金主愛亮相，不過日前出席三池淵市的活動時，兩人的親密互動再次成為焦點。照片中的父女倆不僅緊密相依、眼神溫柔，甚至有輕扶腰間等肢體接觸；然而，這類突破傳統禮教的舉止卻在北韓內部踢到鐵板，不少連當地民眾私下批評畫面令人作嘔，意外掀起罕見負面輿論。三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前 ・ 80
旅客戴防毒面具、頭盔 北捷即起拒載
張文隨機殺人案發後，各界擔憂有模仿效應，警政署成立「重點節日維安事件緊急應變小組」，即日起至元旦連續假期結束，廿四小時全...聯合新聞網 ・ 12 小時前 ・ 78
電動車免徵牌照、貨物稅 延長5年
立法院昨三讀通過修正「貨物稅條例、使用牌照稅法」，民眾購買電動車並完成登記者，貨物稅、牌照稅等免徵優惠延長5年，至2030年12月31日止。聯合新聞網 ・ 1 天前 ・ 35
《大濛》真的下檔了？訂票一查「全消失」 片商急發聲澄清
電影《大濛》奪下本屆金馬獎最佳劇情片等5項大獎，在強片接連上映的競爭局勢下，憑藉動人口碑持續發酵，票房累積至今正式突破6千萬大關。不過近日卻有民眾準備預訂週末場次時，意外發現訂票系統顯示「沒有場次」，一度嚇壞。記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 32 分鐘前 ・ 發起對話